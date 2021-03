Tous les meilleurs mèmes sur Piers Morgan quittant Good Morning Britain suite à ses remarques sur la santé mentale de Meghan Markle.

Piers Morgan est parti Bonjour la Grande-Bretagne suite à ses commentaires sur Meghan Markle.

Dimanche soir (7 mars), Meghan Markle et le prince Harry ont été interviewés par Oprah Winfrey. Le couple a expliqué pourquoi ils avaient décidé de quitter la famille royale en 2020 et a révélé la quantité d’abus qu’ils avaient dû subir. Malheureusement, Meghan a également révélé que l’assaut constant des abus l’avait amenée à envisager de se suicider alors qu’elle attendait son premier enfant, Archie.

Piers a dit avec insistance qu’il « ne croyait pas un mot » à propos de ce que Meghan avait dit à propos de ses pensées suicidaires. Nier que quelqu’un a eu des pensées suicidaires est bien sûr extrêmement néfaste. Il y a eu à juste titre beaucoup de réactions négatives pour ses remarques, en particulier parce qu’ITV mène actuellement une campagne sur la santé mentale. Piers a reçu plus de 41 000 plaintes du régulateur TV Ofcom et une enquête est actuellement en cours. L’organisme de bienfaisance pour la santé mentale Mind a également qualifié les commentaires de Piers de «concernant».

Piers Morgan a quitté Good Morning Britain et les mèmes sont délicieux. Image: ITV, Piscine / Samir Hussein / WireImage

Mardi (9 mars), Piers a pris d’assaut le Bonjour la Grande-Bretagne après un affrontement avec le présentateur météo Alex Beresford, qui l’a critiqué pour avoir poursuivi ses abus ciblés contre Meghan. Ce soir-là, il a décidé de quitter son Bonjour la Grande-Bretagne rôle après six ans.

Apparemment, il a eu la possibilité de s’excuser auprès de Meghan en ondes et a refusé. « Suite à des discussions avec ITV, Piers Morgan a décidé qu’il était maintenant temps de partir Bonjour la Grande-Bretagne. ITV a accepté cette décision et n’a plus rien à ajouter », a déclaré un porte-parole d’ITV dans un communiqué.

Sans surprise, les mèmes étaient hors de contrôle. Piers est parti, nous sommes libres! Internet 1, Piers 0. Nous adorons le voir.

DÉLICIEUSE.

Piers a démissionné? Appelez cette pression sur la jetée – MK! (@ _365mk) 9 mars 2021

Les pronoms de Piers Morgan sont – Jodie Harsh (@jodieharsh) 9 mars 2021

C’est fou qu’Oussama Ben Laden était un fan d’Arsenal et Piers Morgan est le pire fan d’Arsenal à exister. – Arnaque Allardyce (@Nigerianscamsss) 9 mars 2021

Piers Morgan s’est apparemment annulé. Annulez la culture! – George Takei (@GeorgeTakei) 9 mars 2021

vraiment impatient de la série The Crown 14 lorsque Piers Morgan est joué par la pigeonnière de Home Alone – Dave ❄️ 🥕 🧻 (@davemacladd) 9 mars 2021

Toujours pas sur sa sortie dramatique.

Le flocon de neige ultime …

Piers Morgan ne pouvait pas supporter 2 minutes de ce qu’il avait fait à Meghan pendant près de 5 ans … pic.twitter.com/QKOEElMNOE – 🗡Bucky بالشعر الزين🗡 (@Tharooday) 9 mars 2021

– L’interview d’Oprah

– Piers Morgan reçoit plus de 40000 plaintes OFCOM en 24 heures

– Piers Morgan se fait insulter par le météorologue et se fait limoger / démissionner Moi les dernières 24 heures: pic.twitter.com/V1YwYPjlSw – Joe (@JoeSaunders) 9 mars 2021

Piers Morgan a quitté Good Morning Britain et on adore le voir les gars – BEK (@_RebekahJade) 9 mars 2021

Comment pensons-nous que Meghan et Harry ont célébré? Champagne ou non?

Allez contre Meg, ça va vous coûter cher.

Comment j’imagine Meghan Markle et le prince Harry célébrant le départ de Piers Morgan de GMB.

Au revoir et bon débarras. pic.twitter.com/Rq6yBiAqWg – Victoria’s Secret (@victoriangeny) 9 mars 2021

Mais qui remplacera Piers Morgan sur Bonjour la Grande-Bretagne?

Remplacez Piers par le défi Drag Race UK gals.

ITV doit faire ce qu’il faut et remplacer Piers Morgan par Bimini Bon Boulash – Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) 9 mars 2021

Prouvant qu’il n’a toujours pas appris sa leçon, Piers a encore doublé ses commentaires sur Meghan sur Twitter mercredi (10 mars). Il a tweeté: «Lundi, j’ai dit que je ne croyais pas Meghan Markle dans son interview à Oprah. J’ai eu le temps de réfléchir à cette opinion, et je ne le fais toujours pas.

« Si vous l’avez fait, OK. La liberté d’expression est une colline sur laquelle je suis heureux de mourir. Merci pour tout l’amour et la haine. Je vais passer plus de temps avec mes opinions. »

Lundi, j’ai dit que je ne croyais pas Meghan Markle dans son interview à Oprah. J’ai eu le temps de réfléchir à cette opinion, et je ne le fais toujours pas. Si vous l’avez fait, OK. La liberté d’expression est une colline sur laquelle je suis heureux de mourir. Merci pour tout l’amour et la haine. Je vais passer plus de temps avec mes opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe – Piers Morgan (@piersmorgan) 10 mars 2021

Si vous avez besoin d’une assistance confidentielle, contactez les Samaritains au Royaume-Uni au 116 123 ou la National Suicide Prevention Lifeline aux États-Unis au 1-800-273-8255.

