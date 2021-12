Piers Morgan a eu le plus de plaintes à propos du moment télévisé en 2021

Piers Morgan était à blâmer pour le moment télévisé le plus critiqué en 2021 en raison de ses commentaires à la suite de l’interview controversée du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey.

Il utiliserait également sa position dans l’émission du petit-déjeuner pour attaquer à plusieurs reprises Markle et la qualifier d’hypocrite et de menteuse, ce qu’il fait toujours sur les réseaux sociaux.

Le régulateur britannique de la radiodiffusion, Ofcom, a révélé le fait dans un article de blog publié sur son site Web plus tôt dans la journée (20 décembre).

Son directeur des normes et de la protection du public, Adam Baxter, a écrit : « Compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression, nous n’intervenons ou ne prenons des mesures contre un diffuseur que lorsque nous le jugeons nécessaire.

« Et tandis que nous pouvons nous moquer des Britanniques se délectant des grognements quotidiens sur tout, de la météo aux embouteillages, les plaintes des téléspectateurs et des auditeurs ont un objectif vital pour nous à l’Ofcom.

« Ils nous aident à nous alerter sur de véritables préoccupations concernant ce que les gens voient et entendent. »

Bonjour la Grande-Bretagne a reçu un total de 54 595 plaintes le 8 mars 2021 et les commentaires de Morgan étaient la principale source de ces plaintes, selon l’Ofcom.

Et en ce qui concerne la deuxième place pour l’épisode télévisé « le plus dénoncé » cette année ?

Les sept autres émissions dans le top 10 des épisodes les plus critiqués incluent ITV L orraine et Ce matin .

Cette année a présenté un nouveau record de plaintes à la télévision et à la radio à l’équipe des normes de l’Ofcom après avoir reçu plus de 150 000 plaintes à l’exclusion de la BBC, qui est le premier point de contact pour ses propres plaintes.

« Pour moi, ces volumes démontrent l’intérêt et la passion du public britannique pour les programmes de télévision et de radio et montrent à quel point ils sont importants pour le tissu culturel de notre nation.