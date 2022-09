Pierce Brosnan se souvient avoir rencontré Robin Williams pour la première fois sur le plateau de Mme Doubtfire

Près de 30 ans après la sortie de Mme Doubtfireacteur de cinéma Pierce Brosnan réfléchit à ce que c’était que de travailler sur la comédie classique et sa vedette principale, la légende de la comédie tardive Robin Williams. Dans le film, Williams joue un homme divorcé qui se fait passer pour une nounou âgée afin de passer secrètement plus de temps avec ses enfants. Sally Field joue le rôle de la femme de Williams tandis que Brosnan joue son nouveau petit ami, après le divorce. Mme Doubtfire lance des fruits à Brosnan dans une scène mémorable et finit littéralement par lui sauver la vie dans une autre.





Malheureusement, Williams est décédé en 2014 lors de la pré-production d’un projet Mme Doubtfire suite. La mort de Williams a empêché Brosnan de se réunir avec lui pour le film de suivi, mais dans une nouvelle interview avec GQ, Brosnan revient sur ce que c’était que de rencontrer le défunt acteur pour la première fois. Cela ne devrait pas être une surprise, mais la première rencontre a été très mémorable, car Williams était dans son maquillage de Mme Doubtfire du cou vers le haut. Et quand il a vu Brosnan, Williams n’a pas hésité à se lancer dans le personnage pour divertir sa nouvelle co-star. Comme expliqué par Brosnan, via ScreenRant :

« J’étais tellement ravie de travailler avec lui et Sally Field. Je me souviens d’être montée à San Francisco le premier jour. Je suis allée dans la caravane de maquillage et Robin était là. Il portait une chemise hawaïenne, de gros bras poilus et une cargaison pantalon, jambes velues, mais il avait la tête de Mme Doubtfire. [Chuckles, imitates Williams] « Oh, bonjour Pierce. Ooh, tu es très beau, ooh, fais-nous un bisou ! Ooh !’ [Deepens voice] ‘Salut, mon pote. Ravi de vous voir, content que vous soyez venu. [As himself] ‘Bonjour Robin, comment vas-tu mec ?’ [As Williams] « Oh, je vais bien, mec. Je suis ici depuis des heures.' »

Brosnan a ensuite précisé que Williams était pratiquement dans le personnage tout au long de la production, donc ce n’est qu’une fois le tournage terminé qu’il a vraiment pu rencontrer le vrai Robin.

« J’allais travailler, et je travaillais tous les jours sur ce film, et je travaillais toujours avec, vous savez, Mme Doubtfire. Ce n’est qu’à la fin du film que j’ai rencontré Robin. »





Le casting de Mme Doubtfire manque Robin Williams

En mars, certains des membres de la distribution de Mme Doubtfire a également réfléchi au film pour une apparition sur Bonjour Amérique. Lisa Jakub, qui joue la fille adolescente de Williams dans le film, a rappelé à quel point Williams était toujours gentil sur le plateau et aidait les enfants acteurs à se souvenir de leurs répliques. Jakub se souvient également de la façon dont Williams était ouvert sur ses problèmes de santé mentale.

« Il était très ouvert sur ses problèmes de bien-être mental », a-t-elle déclaré. « Il m’a appris que c’était OK d’être vulnérable. Ce qui était le plus important pour moi, c’était de voir cet humain sous l’acte comique. »

Mara Wilson, qui n’avait que six ans lorsqu’elle a joué la plus jeune fille de Williams dans Mme Doubtfirea ajouté: « J’ai tellement de moments où il est gentil et me regarde dans les yeux et me parle très doucement. C’était une personne très douce et calme, introvertie en dessous. Il était aussi souvent idiot, comme faire aboyer son sac de tapis comme un chien et en fabriquant de petites marionnettes à main qui vous parleraient et feraient de petites blagues. »