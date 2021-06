Pierce Brosnan parle de ses favoris pour être le nouveau James Bond

L’arrivée d’un nouveau James Bond sur grand écran est toujours un grand événement qui s’accompagne d’attentes et de doutes chez les fans du personnage, et l’acteur vétéran Pierce Brosnan a donné son avis sur la question.

L’implication de Brosnan remonte entre 1995 et 2002 avec les cassettes « GoldenEye », « Tomorrow Never Dies », « The World Is Not Enough » et « Die Another Day », considérées comme de véritables classiques dans l’ère moderne de l’agent 007 et, raison assez pour que votre opinion ait du poids parmi les fans de la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Patty Jenkins a déjà un scénariste pour son film « Star Wars »

Lors d’une conversation avec le magazine People, Pierce Brosnan a déclaré qu’il était parfois ennuyeux qu’ils lui demandent toujours son opinion sur qui devrait être le prochain James Bond, cependant, cette fois, il a choisi de souligner qui ils aimeraient voir dans le rôle de Bond après le départ de Daniel Craig.

Idris Elba me vient à l’esprit. Il a une présence puissante et est un grand interprète avec une tension dans sa voix. Il pourrait être magnifique. Il y a aussi Tom Hardy. Tom peut vraiment mâcher des meubles, c’est un dur à cuire. Les deux peuvent », a déclaré Brosnan.

Pierce Brosnan pense que la grande empreinte de Daniel Craig dans la franchise pourrait être une marque que ses producteurs pourraient prendre dans différentes directions. « Mais vos choix sont aussi bons que les miens, qui sera le prochain Bond. Il n’y a pas d’autre franchise comme ça. Rien ».

Ce n’est pas la première fois que Tom Hardy est pointé du doigt comme l’un des favoris pour incarner James Bond, avec diverses rumeurs fin 2020 indiquant qu’il était déjà en pourparlers à ce sujet. De même, Idris Elba a déclaré qu’il était au courant de ces rumeurs en tant que favori pour jouer l’agent 007, bien qu’il ait reconnu qu’il serait très difficile de porter le fardeau d’être le premier acteur de couleur à le jouer.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Quentin Tarantino s’exprime à nouveau sur sa retraite

Après de nombreux retards dus à la pandémie, « No Time To Die » sortira enfin en salles en septembre prochain. Le film a Cary Fukunaga comme réalisateur et sera l’adieu de Daniel Craig dans la franchise.