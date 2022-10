Pierce Brosnan parle d’Adam noir et de son casque inconfortable de Doctor Fate

Pierce Brosnan semble avoir un magnifique costume en tant que Doctor Fate dans la prochaine entrée DCEU, Adam noir. À travers plusieurs bandes-annonces, son personnage arbore un costume comique précis, prêtant au battage médiatique toujours croissant qui a précédé la sortie du film. Mais, bien sûr, le costume de Doctor Fate est incroyablement important, car c’est la source du pouvoir du personnage.





Brosnan s’est récemment assis en tant qu’invité sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, discutant de son personnage et de ce que c’était que de porter son casque. Il a également révélé ses sentiments concernant son travail de mocap, car une grande partie du costume de Doctor Fate est numérique. « Tout le monde veut savoir ce que c’était que de mettre le costume. ‘Comment était-ce de mettre le casque?’ Vous savez, vous ne pouvez rien voir, c’est l’obscurité », dit Brosnan. « Il y avait deux casques. Il y avait ce casque magnifique et élégant qui est sur la photo. Ensuite, il y en a un que je pourrais enfiler. » Il continue : « Mais bien sûr, tu es là dans un costume mocap… ce qui est la chose la plus inélégante et, en quelque sorte, humoristique à porter. Des balles de ping-pong, des collants gris, tu sais que tu dois avoir sens de l’humour. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Il mentionne une fois où le réalisateur lui a demandé de saisir quelque chose avec le casque, et Brosnan n’avait aucune idée de ce qu’il faisait. « Je me souviens de Jaume Collet-Serra, le réalisateur, a-t-il dit – il y a eu un moment où j’ai dû trouver cette couronne… Je suis là, je lui donne mon meilleur jeu d’acteur héroïque, et il a dit : ‘D’accord , mettez le casque », explique Brosnan. « J’ai dit: ‘Ne t’inquiète pas, je peux voir [the crown], c’est juste là.’ Je l’ai mis. Bien sûr, je n’ai rien vu. »

Heureusement, une immense quantité de travail technique et VFX ira dans Adam noir, amenant le personnage de Doctor Fate sur grand écran d’une manière crédible. Cependant, l’incroyable costume avait un look assez différent dans les coulisses.





Adam noir Introduira plusieurs nouvelles stars

Images de Warner Bros.

Adam noir sera le premier film du DCEU à présenter la Justice Society of America, autrement connue sous le nom de JSA. Bien sûr, quelques nouveaux personnages seront présentés dans le groupe, ce que les fans attendent avec impatience. Aldis Hodge devrait diriger l’équipe en tant que Carter Hall / Hawkman. Son personnage a été taquiné dans quelques bandes-annonces, montrant sa capacité de vol et ses compétences de combat.

De plus, Maxine Hunkel, autrement connue sous le nom de Cyclone, rejoindra l’équipe, jouée par Quintessa Swindell. Noah Centineo complète le groupe aux côtés de Brosnan, puisqu’il incarnera Albert « Al » Rothstein ou Atom Smasher. Adam noir s’annonce comme l’expansion de l’univers DC, comme Dwayne Johnson l’a répété à plusieurs reprises.

La longue attente du prochain film est presque terminée. Adam noir arrive dans les salles plus tard ce mois-ci, faisant ses débuts le 21 octobre.