Pierce Brosnan et Adam Devine font équipe pour la comédie d’action de Netflix The Out-Laws

Pierce Brosnan fera équipe avec bourreaux de travail la star Adam Devine pour le prochain film d’action-comédie de Netflix Les hors-la-loi. Devine est également à bord pour produire avec Happy Madison. Tyler Spindel (La mauvaise Missy) réalise sur un scénario écrit par Evan Turner et Ben Zazove. Isaac Horne est le producteur exécutif du projet.

Par date limite, Les hors-la-loi suit « Owen Browning (Devine), un directeur de banque hétéro sur le point d’épouser l’amour de sa vie, Parker. Lorsque sa banque est bloquée par les tristement célèbres Ghost Bandits pendant sa semaine de mariage, il croit que ses futurs beaux-parents arrivés en ville, sont les infâmes hors-la-loi. »

Les détails sur le rôle de Brosnan ne sont pas clairs, mais étant donné les détails de l’intrigue, il semble possible qu’il incarne le beau-père de Devine. L’acteur vétéran est bien sûr surtout connu pour son rôle de James Bond dans une série de films commençant par 1995. Oeil doré. Ses crédits les plus récents incluent Les marginaux, Hulu Faux positif, et jouer un roi dans les films à venir Cendrillon et La fille du roi. Pierce Brosnan tournage récemment terminé sur Adam noir avec Dwayne « The Rock » Johnson qui le verra dans le rôle du Docteur Fate.

Le sien Les hors-la-loi co-star Adam Devine est très connu comme l’une des stars et co-créateurs de bourreaux de travail. Il devrait reprendre son rôle d’Adam aux côtés de Blake Anderson et Anders Holm dans un prochain bourreaux de travail film. Devine a également animé sa propre série, La fête à la maison d’Adam Devine, et a eu un rôle récurrent sur Famille moderne. Ses crédits de film incluent Game Over, mec !, Camp magique, et le Parfait films. Il peut actuellement être vu sur la série HBO Les pierres précieuses justes et exprime Sam-I-Am sur Netflix Oeufs Verts et Jambon séries.

Les hors-la-loi le réalisateur Tyler Spindel a déjà travaillé avec Netflix. Il a dirigé les 2018 Père de l’année avec David Spade et Nat Faxon dans les rôles principaux. Spindel ferait équipe avec Spade pour la suite de Netflix La mauvaise Missy, qui mettait également en vedette Lauren Lapkus, Molly Sims et Nick Swardson. Il a également co-écrit et réalisé la comédie Déporté avec Whitmer Thomas, Megan Park, Mickey Gooch Jr. et Fortune Feimster.

Après avoir travaillé avec Happy Madison sur La mauvaise Missy, Spindel a parlé avec MEAWW de ce que c’était sur un plateau de Happy Madison. Il y a beaucoup d’improvisation selon le réalisateur, et il semble que Brosnan et Devine auront beaucoup de latitude avec Les hors-la-loi si le travail passé de Spindel avec le studio est une indication.

« C’est comme sortir avec tous vos comédiens préférés. Ce n’est pas du travail, vous savez, vous pouvez juste rire – c’est juste que c’est honnêtement un voyage », a expliqué Spindel. « Je dirais simplement que c’est comme si c’était quelque chose que vous ne feriez même pas gratuitement. C’est quelque chose que je paierais pour le faire. Et c’est juste très chanceux que je sois payé pour le faire. »

Les hors-la-loi n’a pas encore de date de sortie officielle et on ne sait pas encore quand le tournage devrait commencer. En attendant, les fans peuvent s’attendre à découvrir Pierce Brosnan en tant que Docteur Fate quand Adam noir est publié le 29 juillet 2022. Cette nouvelle a été publiée pour la première fois par Deadline.

