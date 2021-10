Pierce Brosnan est un tueur à gages vengeur dans le thriller d’action Fast Charlie

L’ancien acteur de James Bond Pierce Brosnan a aligné son prochain grand rôle au cinéma. Avant ses débuts au DCEU en tant que Dr. Fate dans Adam noir, Brosnan a été choisi pour jouer le rôle principal du prochain thriller hitman Charlie rapide du réalisateur Phillip Noyce (Le sel, Danger clair et présent). Le projet commencera la production en janvier, comme annoncé par Boomtown Media Partners et Screen Media Ventures.

Charlie rapide est basé sur le roman de Victor Gischler Singes d’armes à feu, qui a remporté un prix Edgar. Par date limite, le film suit Charlie Swift (Brosnan), un homme qui « a travaillé pour son patron vieillissant Stan pendant vingt ans, opérant habilement comme un réparateur prolifique et un tueur à gages efficace. Quand un patron rival se déplace pour éliminer Stan et toute son équipe , il ne parvient pas à nettoyer l’équipe. Désormais tout seul, Charlie ne reculera devant rien pour venger son ami, et n’a pas l’intention de laisser qui que ce soit en vie. «

Seul Pierce Brosnan a encore été officiellement annoncé pour le casting. Sous la direction de Phillip Noyce, le scénario vient de Richard Wenk (Les sept magnifiques, L’égaliseur). Daniel Grodnik (Policier) et Mitchell Welch (Chaîne de commande) sont à bord en tant que producteurs. Production exécutive Charlie rapide sont David Fannon et Seth Needle de Screen Media ainsi que Mark Damon et Tamara Birkemoe de Foresight Unlimited. David Nagelberg sera également producteur exécutif.

« Nous sommes ravis de travailler avec l’immense talent impliqué dans Charlie rapide« , a déclaré Fannon, président de Screen Media, dans un communiqué. » Pierce Brosnan, Phillip Noyce et Richard Wenk ont ​​réalisé certains des films les plus commerciaux et remplis d’action des dernières décennies. Nous sommes certains que le public du monde entier sautera sur l’occasion d’entrer dans ce monde et cette histoire passionnants. »

Le producteur exécutif Mark Damon a ajouté : « Le premier film que j’ai jamais vendu à l’international était le premier film jamais produit par Dan Grodnik. Aujourd’hui, quarante ans et 50 films plus tard, c’est formidable de retrouver Dan sur un projet aussi fabuleux. Le scénario de Richard Wenk est à la fois amusant et excitant – un scénario de tueur – qui fera un film de tueur sur un tueur particulièrement sympathique. »

Développer des films autour d’un « tueur particulièrement sympathique » semble être un défi pour les cinéastes, mais c’est certainement possible avec la bonne personne dans le rôle. Nous l’avons vu faire à la perfection et avec un grand succès avec le John Wick série, qui présente également Keanu Reeves comme un ancien tueur à gages violent dont les fans ne peuvent pas se lasser. Après trois films à succès, un quatrième John Wick le film est également en route. Il ne sera pas facile d’atteindre ces mêmes niveaux de succès, mais choisir quelqu’un d’aussi charismatique que Brosnan dans le rôle est certainement une bonne première étape.

Pierce Brosnan sera également vu dans le prochain film de super-héros Adam noir. Il devrait jouer le super-héros Dr. Fate aux côtés de Dwayne « The Rock » Johnson en tant que super-héros titulaire. Jaume Collet-Serra dirige et la distribution d’ensemble comprend également Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell et Marwan Kenzari. Le film a récemment eu un teaser dévoilé au DC FanDome et sa sortie est prévue le 29 juillet 2022. Charlie rapide nous vient de Deadline.

Sujets : Charlie rapide