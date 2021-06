Pierce Brosnan donne des détails sur son costume de Docteur Fate

Après une longue attente, « Black Adam » a commencé sa production dans la ville d’Atlanta, se préparant à présenter les débuts tant attendus de Dwayne Johnson dans l’univers étendu de DC, même s’il ne sera pas le seul visage connu, puisque l’éminent L’acteur Pierce Brosnan, connu pour ses contributions à la saga « James Bond », mettra en scène sa participation respective au film dans le rôle du Docteur Fate.

Johnson révélerait dans une publication récente sur Instagram que « Black Adam » est à 3 semaines de la fin du tournage. Brosnan a récemment commenté une approche similaire lors d’une conversation avec son fils pour le magazine People, et a partagé quelques détails sur le costume de son personnage dans le film.

« C’est un si gros film que le programme change… Je dois mettre la combinaison de capture de mouvement… » – @Pierce Brosnan parle de la programmation du costume de ‘Black Adam’ et du docteur Fate avec son fils pour @gens. pic.twitter.com/D7Lqk8FBay – Mises à jour de Black Adam (@blackadamnews)

Dylan Brosnan a déclaré à son père qu’il était ravi de le voir dans le costume du Docteur Fate, ce à quoi l’acteur a répondu : « Je sais, je sais. Je dois mettre un costume de capture de mouvement, ce qui est un défi d’acteur en soi. Mais j’espère que j’ai grandi dans le théâtre, donc je sais mettre mes bas et faire semblant d’être fou », a commenté l’acteur en riant.

Dwayne Johnson a annoncé avec enthousiasme l’arrivée de Pierce Brosnan dans « Black Adam » à travers ses réseaux sociaux, exprimant sa joie de pouvoir présenter le dernier membre de la Justice Society, un groupe de personnages qui aura un rôle important dans l’histoire inspirée par le Personnages de DC Comics.

En plus de Johnson et Brosnan, « Black Adam » mettra en vedette Aldis Hodge comme Hawkman, Noah Centineo comme Atom Smasher, Quintessa Swindell comme Cyclone, et Marwan Kenzan et Sarah Shahi, dont les rôles de l’histoire n’ont pas encore été révélés. Le film sera réalisé par Jaume Collet-Serra, qui a récemment travaillé avec Disney sur le film d’action en direct « Jungle Cruise » et est connu pour son travail sur « House of Wax ».

Le développement de « Black Adam » remonte à un peu plus de dix ans, Johnson étant impliqué dès le début. L’acteur a souligné à plusieurs reprises que son rêve a toujours été d’être un super-héros, et que le personnage correspond parfaitement à son sens de la rébellion et à ses problèmes de respect des règles. Le film sortira le 29 juillet 2022.