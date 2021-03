Pierce Brosnan Cast comme Dr.Fate dans ‘Black Adam’

Pierce Brosnan arrive au DCEU et il joue le rôle incroyablement parfait du Dr Fate. Continuez à lire pour en savoir plus!

Il a été annoncé aujourd’hui que Pierce Brosnan, peut-être mieux connu pour avoir joué à James Bond entre 1995 et 2002, rejoindrait le DCEU et le casting de Adam noir dans le rôle du Dr Fate.

C’est une nouvelle incroyablement excitante, car Dr. Fate est l’un des personnages les plus anciens de l’univers DC, ayant fait ses débuts en 1940. Il y a eu un certain nombre d’apparitions en direct et animées du personnage dans le passé, notamment dans Smallville et Stargirl, mais ce sera la première apparition majeure du personnage dans un film d’action réelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, le Dr Fate est l’identité de super-héros de Kent Nelson, le fils d’un archéologue qui entre en contact avec Nabu le Sage et apprend la sorcellerie de lui, avant d’acquérir le casque d’or qui le marque comme le Dr Fate.

Kent Nelson a été dépeint comme un homme plus âgé aussi récemment que le Justice League Dark bande dessinée (2019-2020), donc Pierce Brosnan est vraiment un choix de casting idéal pour ce rôle. Ce sera tellement excitant de voir le Dr Fate apparaître sur grand écran, j’espère que nous en saurons plus sur le rôle du Dr Fate dans l’histoire de Adam noir plutôt tôt que tard.