Pierce Brosnan, Brendan Gleeson et Mme Doyle dirigent le film «  Riverdance  » ce mois-ci

Riverdance est l’une des exportations les plus raffinées et les plus emblématiques d’Irlande depuis plus d’un quart de siècle maintenant. Le phénomène de la danse irlandaise, co-créé par le légendaire Michael Flatley, a fait regarder le monde entier après sa première performance à l’entracte du Concours Eurovision de la chanson de 1994.

Un public de 4000 personnes au Point Theatre de Dublin (maintenant le 3Arena) s’est levé pour offrir à Flatley and co une standing ovation après un spectacle fascinant de sept minutes de danse et de musique irlandaises traditionnelles. Le reste, comme on dit, était de l’histoire.

Avance rapide à travers des décennies de tournées mondiales, d’émissions spéciales télévisées et même d’un Grammy Award, nous nous trouvons au bord du précipice de ce qui ressemble à bien des égards à quelque chose d’inéluctable – un long métrage d’animation Riverdance complet avec une distribution vraiment étoilée. sera présenté en première sur Sky Cinema et le service de streaming MAINTENANT plus tard ce mois-ci.

Le film raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé Keegan (Sam Hardy) et d’une fille espagnole nommée Moya (Hannah Herman Cortes) alors qu’ils voyagent dans le monde mythique du légendaire Megaloceros Giganteus, qui leur apprend à apprécier Riverdance comme une célébration de la vie. – une leçon qui fera sûrement résonner n’importe quel Irlandais depuis 1994?

Riverdance: l’aventure animée (Crédit photo: Facebook)

En plus de mettre en lumière ce sommet de la culture irlandaise, le film possède également une distribution de voix impressionnante mettant en vedette la crème de la crème du cinéma et de la télévision irlandais. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à entendre les tons doux de stars comme la légende du cinéma Brendan Gleeson, John Kavanagh de Vikings célébrité, comédienne et star de l’hilarant de Channel 4 De cette façon jusqu’à Aisling Bea et même Mme Doyle elle-même, Père Ted icône Pauline McLynn!

Et, bien sûr, un film de cette importance pour notre culture ne serait pas complet sans une apparition de l’idole irlandaise préférée de tous, M. Pierce Brosnan. Ne manquez jamais une occasion de mettre ses chaussures de danse, le hitmaker « Knowing Me, Knowing You » rejoint la liste des étoiles ici qui comprend également des apparitions de la sensation américaine de YouTube Lilly Singh et Coming 2 America star Jermaine Fowler.

Le réalisateur du film Dave Rosenbaum affirme que le long métrage d’animation «illustre la richesse de l’histoire, de la nature et des habitants de l’Irlande». Nous devrons en juger nous-mêmes, mais nous sommes sûrs que ce sera à tout le moins une aventure hilarante pour toute la famille. Et bien sûr, ça ne peut pas être une pire représentation de la culture et de la société irlandaise que Thym sauvage des montagnes, droite?