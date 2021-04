Pierce Brosnan a du mal à trouver un acheteur pour sa maison d’inspiration thaïlandaise à Malibu

Êtes-vous malade à mort de regarder les mêmes quatre murs après plus d’un an de travail à domicile induit par le verrouillage? Avez-vous réfléchi à la valeur que vous obtenez pour l’argent que vous versez chaque mois sur le loyer?

Eh bien, vous avez de la chance car on sait cette semaine que la maison de l’ancien agent 007 Pierce Brosnan à Malibu est à vendre – et le pauvre gars essaie de fouetter l’endroit depuis plus de huit mois!

Le manoir californien, qui selon le New York Post a une esthétique du sud-est asiatique inspirée par le temps de l’acteur de tourner le film Bond de 1997 Demain ne meurt jamais en Thaïlande, a été répertorié comme à vendre depuis septembre dernier, mais malheureusement, il n’a pas encore pris une bouchée sur cette magnifique demeure.

La maison de Pierce Brosnan à Malibu (Crédit image: Realtor.com)

Ils disent que c’est un marché d’acheteurs dans le climat post-COVID dans lequel nous vivons, mais nous ne sommes pas sûrs que ces circonstances s’étendent aussi loin que Malibu – la maison est répertoriée pour 100 millions de dollars, soit environ 83314986 €, et les sources dire au journal que Brosnan ne veut pas bouger sur le prix.

Alors, qu’est-ce que 100 millions de dollars vous achètent? Le hitmaker « SOS » a acheté la propriété pour la première fois il y a plus de 20 ans, transformant plus tard l’espace en un complexe d’inspiration thaïlandaise avec une terrasse de bar de plage et une piscine.

À l’intérieur, à travers la maison d’hôtes et la maison principale, vous trouverez cinq chambres et 14 salles de bains impressionnantes. La suite principale s’étend sur environ 4000 pieds carrés – « plus grande que de nombreuses maisons » comme le souligne utilement l’article – et dispose d’une « vaste terrasse » avec vue sur l’océan, ainsi que de ses cheminées pour ces soirées froides de Malibu.

La maison de Pierce Brosnan à Malibu (Crédit image: Realtor.com)

Comme vous pouvez le voir sur les images de l’agent immobilier, cet endroit est vraiment quelque chose à voir.

Vous voudrez vous assurer que vous êtes toujours à votre meilleur lorsque vous sortez de votre porte d’entrée, car le quartier abrite également un certain nombre d’autres acteurs hollywoodiens de premier plan, notamment Dustin Hoffman et Danny DeVito.

Brosnan lui-même réside à Hawaï, bien qu’il ait récemment parlé de son amour pour son pays d’origine, l’Irlande, et de son désir d’acheter une maison ici. « Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer en Irlande? » a-t-il récemment demandé dans une vidéo pour Tourism Ireland.