Piégés par la prise de pouvoir des talibans, les Afghans qui ont aidé les États-Unis craignent d’être abandonnés

« Je n’ai pas de réponses pour eux », a déclaré l’avocat, que NBC News n’identifie pas pour ne pas mettre en danger les femmes, que l’avocat a rencontrées il y a plusieurs années dans le cadre d’un programme de mentorat.

Leurs parents avaient exhorté les femmes le mois dernier à fuir, mais ils ont refusé « parce qu’ils croyaient à la promesse américaine que Kaboul serait en sécurité », a déclaré l’avocat.

« Maintenant, ils sont enfermés dans leurs appartements sans aucun parent masculin et une histoire de travail avec les États-Unis et les Nations Unies en fait une cible », a déclaré l’avocat.

Alors ils brûlent leurs dossiers « et attendent le jour où les talibans frapperont à leur porte », a déclaré l’avocat.

Des milliers d’autres Afghans comme eux étaient en danger lundi, y compris des personnes qui avaient travaillé aux côtés des États-Unis en tant que traductrices ou conseillères, et des jeunes idéalistes qui travaillaient comme journalistes ou comme militantes et éducatrices pour améliorer le sort des femmes.

Le président Joe Biden a juré lundi de ne pas les abandonner. Et le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré qu’un effort « gargantuesque » pour les mettre en sécurité était en cours.

« C’est grâce à cette opération que 2 000 Afghans ont pu atteindre les États-Unis », a déclaré Price. « La plupart de ces Afghans ont maintenant pu commencer leur nouvelle vie grâce aux agences de réinstallation. Il y a à peine un mois, nous avons reconnu que le besoin pourrait être encore plus grand pour les Afghans qui étaient vulnérables, qui étaient peut-être en danger.

Pourtant, des dizaines de milliers d’autres risquent de tomber entre les griffes des talibans, dont les deux jeunes femmes piégées à Kaboul.

« Je n’ai jamais vu des gens qui aiment leur pays autant que ces filles et qui ont travaillé si dur pour en faire un endroit meilleur », a déclaré l’avocat.

Les membres du Congrès des deux côtés de l’allée ont appelé Biden à faire passer la bureaucratie du département d’État à la vitesse supérieure pour obtenir aux Afghans les visas dont ils ont besoin pour se mettre hors de danger.

« De nombreux Afghans courageux ont risqué leur vie pour soutenir les troupes américaines et leurs efforts pour vaincre les terroristes », a déclaré sur Twitter le sénateur Thom Tillis, RN.C. « En retour, l’Amérique a l’obligation morale de protéger ces Afghans des talibans qui cherchent à leur faire du mal, à eux et à leurs familles, pour avoir aidé la mission américaine en Afghanistan.

Les représentants démocrates Tom Malinowski du New Jersey et Jason Crow du Colorado ont exhorté Biden dans une lettre dimanche à « faciliter immédiatement l’évacuation de Kaboul des Afghans dont le soutien actif à nos efforts dans leur pays et à l’avancement de la démocratie et des droits de l’homme là-bas les rend cibles probables des représailles des talibans. »

L’administration doit immédiatement trouver une destination où les Afghans « peuvent être évacués maintenant » en attendant que leurs demandes de visas spéciaux d’immigrant, ou SIV, soient approuvées.

« Avec l’effondrement de Kaboul étant une possibilité imminente, nous devrions considérer cela comme un moment de Dunkerque », ont-ils écrit.

Le président Joe Biden parle de l’Afghanistan depuis la salle est de la Maison Blanche, le 16 août 2021. Evan Vucci / AP

Crow a été le principal artisan de la loi sur les alliés, que la Chambre a adoptée le mois dernier et qui vise à étendre et à accélérer le programme SIV pour les Afghans vulnérables.

Le programme SIV, qui a été mis en place en 2009 spécifiquement pour les Afghans qui travaillaient dans le pays pour le gouvernement américain, a un arriéré de plusieurs années.

Pendant ce temps, des groupes comme Amnesty International ont averti lundi que la fenêtre pour aider les Afghans se fermait rapidement.

« La ligne de conduite actuelle de la Maison Blanche n’a fait qu’attiser les flammes de cette catastrophe humanitaire », a déclaré le directeur exécutif d’Amnesty International, Paul O’Brien, dans un communiqué. « Chaque instant où l’administration Biden continue de ne pas corriger le cours pourrait avoir des conséquences horribles, exacerbant les échecs déjà atroces à soutenir le peuple afghan, y compris les Afghans qui ont risqué leur vie et celle de leurs familles pour fournir une assistance aux États-Unis »

Environ 80 000 Afghans – 20 000 demandeurs principaux et leurs familles – ont demandé des visas SIV, a déclaré Timothy Young, porte-parole du Lutheran Immigration and Refugee Service.

Le président et chef de la direction du groupe, Krish O’Mara Vignarajah, a déclaré : « Le gouvernement américain a probablement sauvé moins de 2 000 interprètes afghans et les membres de leur famille à ce stade ».

Et pendant que les autres attendent que leurs visas soient approuvés, les talibans ont pris le contrôle de leur pays.

« C’est la sombre perspective qui nous empêche de dormir la nuit », a déclaré Young dans un e-mail. « Et ce chiffre ne concerne que les alliés afghans via le processus de visa d’immigrant spécial. Il n’inclut pas les innombrables journalistes, universitaires, travailleurs d’ONG, militants des droits des femmes et autres dirigeants de la société civile qui partagent nos idéaux profondément ancrés et dont la vie est en en danger à cause de ça. »

Biden a promis en avril de retirer les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre et de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis. Sa promesse est intervenue plus d’un an après que l’administration Trump a négocié un accord avec les talibans – mais pas avec le gouvernement afghan aujourd’hui déchu – qui a ouvert la voie au retrait des troupes américaines.

En juin, le département d’État a rassuré NBC News qu’il prévoyait la possibilité que les Afghans fuient vers les pays voisins et qu’il était déjà en contact avec les dirigeants de ces pays.

Interrogé à l’époque sur les plans, le porte-parole du ministère de la Défense, John Kirby, a déclaré dans un e-mail : « Bien qu’il n’y ait pas de mission pour évacuer les Afghans pour le moment, nous avons cette capacité et le secrétaire est convaincu que nous serions en mesure d’exécuter si nécessaire. «

Dans la banlieue de Chicago, l’avocat a déclaré que ceux-ci s’avèrent être des mots vides de sens.

« Nous nous sommes retirés et les avons laissés sans rien », a déclaré l’avocat entre deux sanglots. « Ils ne nous demandaient rien sauf des promesses à tenir. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.