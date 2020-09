Pièces Xp Fortnite Saison 4 Semaine 1

Les pièces XP sont disponibles pour la première semaine du chapitre 2: Saison 4 dans Fortnite! Il semble qu’Epic soit revenu au format consistant à importer des pièces d’or plus tard dans la saison, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une méthode différente pour les collecter que la saison précédente. Bien que nous devrons attendre et voir, les pièces actuelles sont les mêmes qu’avant! Les verts peuvent simplement être collectés, les bleus sont cachés dans un objet et les violets explosent en pièces de bébé.

Il y a quatre pièces XP vertes, trois bleues et deux violettes à collecter pour la deuxième semaine. Ceux-ci sont assez faciles à trouver dans l’ensemble, mais celui de Steamy Stacks est un gros problème si vous vous rendez dans le mauvais bâtiment. Vous devrez atterrir tout en haut du toit et entrer dans la porte pour trouver la boîte noire qui peut être cassée!

Si vous souhaitez collecter des pièces des semaines passées, nous avons un autre article avec toutes les pièces XP de la saison 4!

Si vous rencontrez des difficultés pour localiser l’une des pièces, vous pouvez les trouver dans la vidéo ci-dessous!