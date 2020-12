Pièces Ufc Avec Yoel Romero

En fait, il aurait eu trois autres combats dans son contrat, maintenant le temps de Yoel Romero à l’UFC se termine. Comme son manager Malki Kawa le dit à ESPN, l’UFC s’est séparé du Cubain de 43 ans. La division des poids moyens est déjà à la recherche de nouveaux défis.

«Bien que nous ne nous attendions pas à ce que le temps de Romero à l’UFC se termine ainsi, nous sommes reconnaissants au président de l’UFC Dana White, Hunter Campbell et Matchmaker Mick Maynard pour les nombreuses opportunités qui lui ont été offertes au fil des ans. Il est prêt à poursuivre sa carrière et à avancer et nous discutons déjà avec d’autres organisations à ce stade. «

Le temps de Romero à l’UFC se termine après 13 combats en sept ans ensemble. Romero, qui a déménagé en Allemagne des années après sa médaille d’argent en lutte libre olympique et a terminé trois de ses quatre premiers combats MMA dans ce pays, a rejoint l’équipe de l’UFC en 2011 grâce à l’acquisition de Strikeforce.

Arrivé à l’UFC, il n’a pas fallu longtemps au super athlète pour se frayer un chemin vers la course au titre avec huit victoires consécutives. Malgré les victoires sur les ex-champions Lyoto Machida et Chris Weidman, ainsi que les succès controversés contre Tim Kennedy ou Ronaldo «Jacaré» Souza, il faudra attendre 2017 pour que Romero ait sa première chance pour le titre, car Michael Bisping n’était pas intéressé pendant son passage au sommet eu un duel avec Romero.

Ce n’est qu’à l’UFC 213 que le Cubain a eu la chance de remporter le titre par intérim contre Robert Whittaker et a été vaincu dans un combat difficile et serré aux points. Un an et une victoire sur l’ex-champion Luke Rockhold plus tard, il y a eu une revanche contre Whittaker, qui était à nouveau difficile et très peu perdue. Romero n’aurait pas pu remporter le titre à cause du manque de poids de combat.

Cette opportunité ne devrait se présenter que cette année. Malgré sa défaite contre Paulo Costa l’année dernière, il a été choisi pour le combat pour le titre en mars par Israel Adesanya après sa blessure, car aucun combattant des poids moyens ne répandrait autant de peur que Romero. La lutte pour le titre s’est terminée de manière décevante, car les deux se sont juste regardés pendant de longues périodes.

Cette année, l’UFC avait prévu un combat entre Romero et Uriah Hall en août, mais le Cubain a dû l’annuler. Bien que le joueur de 43 ans ait accepté trois autres combats dans son contrat actuel, l’UFC s’est maintenant séparé du lutteur.

