Pieces of a Woman Trailer: Shia LaBeouf et Vanessa Kirby affrontent l’impensable dans un nouveau drame Netflix

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour Morceaux d’une femme. Le service de streaming a récupéré les droits du drame à venir après sa forte projection au Festival du film de Venise. Il y a beaucoup à faire, avec Vanessa Kirby (Mission: Impossible – Fallout, La Couronne) et Shia LaBeouf (Honey Boy, Transformers}) ouvrent la voie. Martin Scorsese est également à bord en tant que producteur exécutif pour le dernier du réalisateur Kornel Mundruczo. Décrit comme « une histoire profondément personnelle, brûlante et finalement transcendante d’une femme apprenant à vivre avec sa perte », cela ressemble instantanément à un candidat sérieux pour la saison des récompenses.

La bande-annonce de ce drame intense de Netflix s’ouvre sur un couple heureux qui attend avec impatience la naissance de leur enfant. Malheureusement, la naissance ne se déroule pas comme prévu, car la naissance entraîne une perte déchirante. Cela devient alors un voyage, largement centré sur Martha de Vanessa Kirby, pour faire face aux retombées après que l’impensable se soit produit. Cela semble être un voyage terriblement émotionnel, et qui semble rempli à ras bord de performances exceptionnelles. Bien que le sujet puisse en faire une montre difficile.

Ellen Burstyn (Requiem pour un rêve), Molly Parker (Perdu dans l’espace), Sarah Snook (Succession), Iliza Shlesinger (Spenser confidentiel), Benny Safdie (Bon temps) et Jimmie échoue (Le dernier homme noir de San Francisco) complètent le casting principal. Vanessa Kirby a reçu le prix de la meilleure actrice au Festival de Venise pour son travail dans le film. À l’heure actuelle, il se situe à 80% sur les tomates pourries. Kirby étant censé être dans la conversation avec les Oscars, cela donne à Netflix un autre candidat à la saison des récompenses à accompagner Da 5 sangs, Mank et Le procès du Chicago 7.

Le film a été écrit par Kata Weber. Kornel Mundrucze était auparavant connu pour la réalisation Dieu blanc, qui a remporté le Prix Un Certain Regard 2014. Kevin Turen, Ashley Levinson et Aaron Ryder sont à bord en tant que producteurs. Aux côtés de Martin Scorsese, Sam Levinson, Stuart Manashil, Viktoria Petranyi, Jason Cloth, Richard McConnell, Suraj Maraboyina, Aaron Gilbert et Steven Thibault sont à bord en tant que producteurs exécutifs.

Morceaux d’une femme se concentre sur Martha (Vanessa Kirby) et Sean (Shia LaBeouf). Le couple vit à Boston et est sur le point de devenir parents. Leur vie change lorsqu’un accouchement à domicile se termine par une tragédie. Cela envoie Martha dans un voyage d’un an alors qu’elle doit surmonter son chagrin tout en travaillant à travers ses relations fracturées avec Sean et sa mère (Ellen Burstyn), ainsi que la sage-femme publiquement diffamée (Molly Parker), à laquelle elle doit également faire face au tribunal.

En plus de la bande-annonce, Netflix a également publié une nouvelle affiche pour le film, que nous avons incluse pour que vous puissiez la découvrir. Il semble mettre l’accent sur Vanessa Kirby et sa performance acclamée. Le service de diffusion en continu donnera au film une course de qualification dans les salles à partir du 30 décembre. Morceaux d’une femme arrivera pour les abonnés le 7 janvier 2021, via le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

