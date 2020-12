Pièce en t Grizzley célèbre la libération de la prison de sa mère: « Ma maison de maman! »

Le frère du rappeur a également été récemment libéré de prison.

Après avoir vécu une année émouvante après le meurtre de sa tante en 2019 dans une fusillade au volant dans sa ville natale de Detroit, Tee Grizzley a eu beaucoup à célébrer ces derniers mois. C’est en octobre que le rappeur a partagé sur les réseaux sociaux que son frère, Marcellus Wallace, avait été libéré de prison après avoir purgé cinq ans pour vol. Nous avons déjà signalé la mise à jour de Grizzley alors qu’il publiait une photo avec Marcellus avec la légende: « ALLEZ DISENT À MON FRÈRE BIENVENUE À LA MAISON !!! » Ce n’était pas la seule liberté familiale que Tee Grizzley devait espérer, car il est revenu sur Instagram mercredi 2 décembre avec plus de bonnes nouvelles. Grizz a posté une photo FaceTime souriante avec sa mère et a partagé: « D’abord mon frère maintenant ma maman à la maison !!! Dieu vous regarde le plus grand! » Sa mère, Latoya Perry, aurait été condamnée à 15 ans de prison pour trafic de drogue. Meek Mill, qui travaille activement pour la justice pénale et la réforme pénitentiaire, a glissé dans les commentaires de Grizz pour montrer son soutien. Avec tout cela qui se passe pendant la saison des fêtes, nous ne pouvons qu’imaginer les grandes choses que Tee Grizzley a alignées pour ses proches. Il a déjà partagé des photos avec son frère où les frères et sœurs sont glacés dans de nouveaux bijoux et des coupes de luxe. Découvrez ci-dessous quelques instants avec Grizz et sa famille.