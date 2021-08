Pichicuás, Cupertino, Chava Flores, le cinéma et le jeu que la terre étrangère

Dans le film Ciel bleu il est observé de Hank Marshall (Tommy Lee Jones) prend du temps dans sa vie tendue d’officier de l’armée pour jouer aux billes avec sa fille Becky Marshall (Anna Klemp) et ainsi contrecarrer un instant les effets de la crise qu’ils subissent en famille à cause de la dépression de Carly (Jessica Lange).







Le film date de 1994, année où il était étrange de voir le jeu de billes sur l’écran, qu’il était alors en voie d’extinction dans les grandes villes et dans certaines régions rurales. Mais l’histoire se déroule dans les années 60, période où il servait de divertissement à pratiquer même sur des tapis.

En 2003, au Mexique, le réalisateur Carlos Salces a créé Gaucher, un film dont l’intrigue se concentre sur le jeu de billes, principalement dans le cadre de l’univers des enfants. Son pari était une version moderne de ce divertissement classique qui forcément cela renvoie à la nostalgie de la grande vitrine qu’était pour les filles et les garçons qui ont grandi entre des terres ou des zones urbaines pas encore embourgeoisées.







De tels clins d’œil cinématographiques à un jeu d’enfant qu’aujourd’hui l’étrange terre remonte à l’une des chansons que Chava Flores a composées et chantées préserver dans la culture populaire à quel point les billes sont amusantes, Pichicuás et Cupertino. Il l’a fait à travers une lettre heureuse qui raconte à quoi ressemble un défi; l’auteur-compositeur-interprète utilise un mélange parfait qui explique les règles et l’argot utilisés par les Mexicains dans les années cinquante.

Cependant, derrière la joie et le folklore que sa chanson transmet et raconte, il y a une tragédie comme motivation. Dans son livre Histoires de mon quartier, Chava Flores détaille qu’il rend hommage à Raúl ‘Pichicuás’ Mercado, un ami d’enfance avec qui il allait jouer aux billes dans un terrain vague à sa sortie de l’école mais qui a été renversé par une voiture qui roulait à toute allure.

Le défi que Pichicuás et Cupertino se disputent dans la fiction est devenu un témoignage du jeu qui a peu à peu disparu dans différents territoires. Alors que dans certains endroits elle est pratiquement inexistante, des états comme le Chiapas au Mexique et des pays comme la Palestine viennent proposer des images d’enfants s’amusant avec des billes, ainsi leur résistance à la disparition est maintenue grâce à l’enfance, ou plutôt à un Pichicuás et un Cupertino avec « Une ligne et un trou qu’ils ont peint sur le sol du lot. »