Picard brise l’univers miroir avec la série d’événements ‘Star Trek’ d’IDW

Miroir, miroir au mur, quelle est la plus belle série « Star Trek » de toutes ?

Les Trekkies arrivant à maturité à la fin des années 80 pourraient graviter vers « Star Trek: The Next Generation » comme leur favori, et maintenant grâce à IDW Publishing, Jean-Luc Picard et son équipe obtiennent enfin le traitement Mirror Universe dans une nouvelle bande dessinée audacieuse série de livres à venir tard cet été.

Écrit par les auteurs de bandes dessinées de « Star Trek » Scott et David Tipton, « Star Trek: The Mirror War » est un événement d’un an qui voit la sinistre réflexion du capitaine Picard assoiffée de pouvoir à partir du 8 septembre pour « Star Trek Day ». L’artiste de la série Carlo Nieto fournit les illustrations stellaires. La série fait suite à la sortie par IDW de ses premiers contes TNG Mirror Universe, « Star Trek: The Next Generation: Mirror Universe Collection », le 8 juin.

Les lecteurs patients verront à quoi pourrait ressembler la galaxie à la merci d’un Picard aux teintes sombres dont la grandeur ne se mesure qu’en ruse et en cruauté.

« Nous sommes absolument ravis de revenir dans l’univers miroir », a déclaré Scott Tipton. « Qu’est-ce qui attend notre Miroir Jean-Luc Picard et son équipe Enterprise ? De nouveaux visages, de nouveaux endroits et de vieilles rancunes. Les ambitions de Picard sont plus grandes que jamais, et rien de moins que le trône lui-même ne le satisfera! »

Tout commence en août avec l’introduction « Star Trek: The Mirror War #0 », qui présente une nouvelle histoire de « Mirror Picard » alors qu’il est appelé sur Terre pour faire face à la colère de son empereur terrien. Le scénario tisse en douceur les fils des contes précédents de Mirror Universe comme un moyen de présenter le concept aux nouveaux arrivants et de rappeler aux Trekkies chevronnés l’histoire de l’intrigue.

Image 1 sur 2 L’univers miroir éclate dans une guerre miroir tous azimuts dans un nouvel événement d’un an « Star Trek: The Next Generation » lancé le 8 septembre 2021 par IDW Publishing. Montré ici, la couverture de Mirror War Issue 0, un prélude qui sort en août. (Crédit image : Éditions IDW) Image 2 sur 2 La couverture de « Star Trek: The Next Generation: Mirror War #1 ». (Crédit image : Éditions IDW)

Ensuite, la série principale débutera en septembre avec les numéros 1 à 8 et quatre spéciaux imbriqués, chacun mettant en évidence un acteur différent de la « Next Generation ». Le spin-off de décembre se concentrera sur l’androïde Data. L’ensemble de la saga en 13 chapitres retrace le voyage de conquête de Mirror Picard à travers le vaste Univers Mirror, attisant la colère frémissante de l’Alliance Klingon-Cardassian.

« Dans « The Mirror War », nous verrons ce qui se passe lorsque Picard met la main sur des informations qui peuvent changer la fortune de l’empire terrien affaibli », explique David Tipton. « L’équipage de l’Enterprise se retrouvera dans des positions de pouvoir et de richesse potentielles comme jamais auparavant. »

« Star Trek: The Mirror War #0 » est proposé avec plusieurs variantes de couverture, notamment Cover A par l’artiste de la série Carlos Nieto, Cover B par Ejiwa « Edge » Ebenebe et une édition Retailer Incentive par Bex Glendining. À partir du numéro 1, JK Woodward fournit des illustrations de couverture pour chaque numéro.

