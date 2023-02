Physical Ability 100 : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

NETFLIX

L’émission de téléréalité coréenne est devenue la série non anglophone la plus regardée ces dernières semaines. Ce sont les chances d’un retour sur Netflix.

Depuis que Le jeu du calmar Il est devenu l’une des séries les plus regardées de Netflix, les productions coréennes ont acquis une plus grande reconnaissance sur la plateforme de streaming. C’est ainsi que la réalité Capacité physique : 100 faisait partie des tendances du catalogue. Pourrait-il revenir avec une deuxième saison?

+ De quoi s’agit-il Capacité physique: 100 sur Netflix

Capacité physique : 100 Il a sans aucun doute marqué un avant et un après sur Netflix après être devenu la première émission de téléréalité à figurer en tête de liste des séries non anglophones. Cette production a pour grande attraction une centaine de participants en forme qui se disputent l’honneur de montrer qui a le physique le plus puissant à travers des défis intenses.

Cataloguée comme une émission de télé-réalité de survie, ses protagonistes sont des gymnastes, des culturistes et des combattants d’arts martiaux qui éblouissent par leur habileté à se suspendre à des barres, à soulever des rochers et même à traîner des bateaux de deux tonnes. Le gagnant a été couronné pour avoir « le physique idéal ». Les amateurs de ce type d’émission ont été impressionnés et ont placé la série parmi les plus regardées.

+ Physical Ability 100 aura-t-il une deuxième saison sur Netflix ?

Après neuf épisodes, le 21 février, il a été révélé qui était le grand gagnant Capacité physique : 100 et a reçu 245 000 €. Ce n’était pas seulement un aspect esthétique, mais cela mettait en jeu l’habileté dans le monde du sport et la camaraderie de tous les concurrents. Pourrait-il être répété dans une nouvelle saison?

La vérité est que, pour le moment, Netflix n’a pas confirmé une deuxième partie de Capacité physique : 100. Cependant, à la fin de la réalité, il a été souligné: « Il y a plusieurs physiciens dans le monde. Notre recherche du physique parfait va continuer. ». Avec cette phrase, la production confirmerait qu’elle est prête à revenir bientôt à l’écran avec une nouvelle génération de gymnastes.

