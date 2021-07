Phylicia Rashad écrit une lettre d’excuses après avoir tweeté en faveur de Bill Cosby

Phylicia Rashad s’excuse auprès des étudiants et des familles de l’Université Howard après avoir fait face à des réactions négatives pour avoir célébré la sortie de prison de Bill Cosby plus tôt cette semaine.

Rashad, qui a joué l’épouse de Cosby à la télévision, Clair Huxtable, dans « The Cosby Show », est une ancienne élève de l’université historiquement noire et est également le doyen du collège des beaux-arts de l’école.

Dans sa lettre d’excuses, Rashad a écrit que ses commentaires ne visaient pas les survivants d’agression sexuelle et qu’elle ne trouvait aucune excuse pour un tel comportement. Elle a également noté qu’elle prévoyait de participer à des formations pour appliquer les protocoles connexes à Howard et de travailler pour devenir un allié plus fort des survivants d’agressions sexuelles.

Je soutiens pleinement les survivants d’agression sexuelle qui se manifestent. Mon message n’était en aucun cas destiné à être insensible à leur vérité. Personnellement, je sais par mes amis et ma famille que de tels abus ont des effets résiduels à vie. Mon souhait le plus sincère est la guérison. – Phylicia Rashad (@PhyliciaRashad) 30 juin 2021

Rashad a été critiqué après avoir tweeté pour célébrer l’annulation de la condamnation pour agression sexuelle de Cosby.

Rashad avait tweeté plus tôt dans la journée lorsque la condamnation a été annulée. Dans un tweet supprimé depuis, elle a écrit : « ENFIN !!!! Un terrible tort est en train d’être réparé – une erreur judiciaire est corrigée ! »

Le commentaire de Rashad a provoqué une rupture entre les étudiants de Howard et les anciens élèves en particulier. Une autre ancienne élève, Sheryl Wesley, a déclaré: « Elle ne devrait pas se sentir à l’aise de libérer immédiatement son soulagement personnel de quelqu’un qu’elle considère comme un ami, mais qui a été reconnu coupable de crimes contre les femmes. »

La plupart des gens sur Twitter n’étaient pas non plus satisfaits des excuses de Rashad.

« Je ne peux pas ramener celui-là, » une personne a commenté.

« À moins que l’agresseur ne soit votre ami, n’est-ce pas ? a écrit une autre personne.

« C’était très insensible », a commenté une autre personne. « C’est exactement pourquoi les femmes ne parlent pas des agressions sexuelles. J’ai aimé M. Cosby toute ma vie jusqu’à ce que cela soit révélé. Les lois ne s’appliquent pas toujours aux riches. »

La star de « Fresh Prince of Bel-Air », Janet Hubert, a également appelé Rashad pour ce qu’elle croyait être de l’insensibilité.

Phylicia à quoi tu penses !!! Je ne vous connais pas mais dire que c’était terriblement faux. TOUT LE MONDE savait ce qu’il faisait à l’époque. Comment pourriez-vous PAS! Obtenez votre parapluie sista, voici la douche de merde. Je suis scandalisé qu’il ait été libéré. Oui, c’est un vieux cul coupable ! pic.twitter.com/9mHtuEYLgk – Janet Hubert (@OGJanetHubert) 30 juin 2021

« Phylicia à quoi pensez-vous !!! » Hubert a écrit dans un tweeter. « Je ne vous connais pas, mais dire que c’était terriblement faux. TOUT LE MONDE savait ce qu’il faisait à l’époque. Comment pourriez-vous PAS ! Prends ta sœur parapluie, voici la douche. Je suis scandalisé qu’il ait été libéré. Oui, c’est un vieux cul coupable ! »

L’Université Howard a publié son propre déclaration de soutien aux survivants d’agression sexuelle mercredi soir.

« Les survivantes d’agressions sexuelles seront toujours notre priorité », a tweeté l’université. « Alors que Dean Rashad a reconnu dans son tweet de suivi que les victimes doivent être entendues et crues, son tweet initial manquait de sensibilité envers les survivants d’agression sexuelle. Les positions personnelles des dirigeants de l’Université ne reflètent pas les politiques de l’Université Howard.

« Nous continuerons à défendre pleinement les survivants et à soutenir leur droit d’être entendus. Howard se tiendra aux côtés des survivants et contestera les systèmes qui leur refuseraient justice. Nous sommes pleinement convaincus que notre corps professoral et la direction de l’école seront à la hauteur de cet engagement sacré. »

