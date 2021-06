Phylicia Rashad célèbre la sortie de prison de Bill Cosby : « Une erreur judiciaire est corrigée »

Phylicia Rashad célèbre la sortie de prison choquante de Bill Cosby.

Quelques instants après l’annonce de l’annulation de la condamnation pour agression sexuelle de Cosby par le tribunal, son ancienne épouse de télévision a pris sur Twitter pour partager sa joie dans les nouvelles.

« ENFIN !!!! Un terrible tort est en train d’être réparé – une erreur judiciaire est corrigée! » Rashad a tweeté, accompagné d’une photo de Cosby.

Rashad a joué la femme de la sitcom de Cosby, Clair Huxtable, pendant les huit saisons de « The Cosby Show » de 1984 à 1992.

Dans le passé, Rashad a soutenu Cosby, malgré les nombreuses allégations de dizaines de femmes qui accusaient le comédien de les avoir droguées et violées pendant des années. Rashad a eu de la chaleur dans le passé pour avoir parlé de l’héritage de « The Cosby Show », plutôt que de se concentrer sur les femmes.

La condamnation pour agression sexuelle de Cosby a été annulée mercredi avec la décision du plus haut tribunal de Pennsylvanie selon laquelle l’accord de Cosby avec un procureur en 2005 aurait dû l’empêcher d’être à nouveau inculpé.

En rapport

Cosby a été inculpé en 2015 et condamné à trois à dix ans de prison pour avoir violé Andrea Constand à son domicile de Philadelphie en 2004. Il a été arrêté quelques jours seulement avant l’expiration du délai de prescription de 12 ans sur des preuves nouvellement descellées. Lors de son premier procès en 2017, un juge a d’abord autorisé un seul autre accusateur à témoigner, et le jury n’a pas été en mesure de rendre un verdict, mais ensuite, cinq autres accusateurs ont été autorisés à témoigner sur des allégations similaires lors du nouveau procès de 2018, ce qui a entraîné Condamnation de Cosby le 26 avril 2018. La Cour suprême de Pennsylvanie a toutefois statué mercredi que le témoignage au procès était entaché, même si un tribunal inférieur a constaté qu’il montrait un schéma de drogue et d’agression de femmes.

La réaction de Rashad est très différente de celle de la plupart d’Hollywood. Quelques instants après l’annonce de la nouvelle choquante, des acteurs comme Ellen Barkin, Debra Messing et Amber Tamblyn ont tweeté leur dégoût pour le système judiciaire et ont déclaré qu’ils étaient solidaires des survivants qui ont été agressés par Cosby.

Cependant, quelques tweets positifs en faveur de Cosby ont fait surface à Hollywood. Le comédien Lil Duval a tweeté : « Bill Cosby sur le point d’être libre ! Le garçon de la ville gagne l’été 2021 ! »

Vidéo associée :