Photoshop: volume de travail plein – vous pouvez le faire

Si vous voyez le message d’erreur «Volume de travail plein» dans Photoshop, vous ne pouvez pas continuer à modifier l’image. Au lieu de cela, vous devez d’abord résoudre le problème avant de pouvoir continuer à travailler. Nous révélons ce que vous pouvez faire lorsque votre disque de travail Photoshop est plein.

Le message d’erreur «Volume de travail plein» dans Photoshop indique des problèmes de disque. Cela peut toujours se produire lorsque l’espace disponible sur le disque dur est trop restreint. En gros, il est conseillé de ne pas installer Photoshop sur la partition système, mais sur une partition séparée avec suffisamment d’espace libre.

Parce que: en raison de nombreux facteurs, tels que les mises à jour, l’espace de stockage du disque dur du système fluctue parfois considérablement – et cela peut devenir restreint pour Photoshop. Alors supprimez d’abord la mémoire temporaire de Photoshop.

Photoshop: effacer le stockage temporaire

Démarrez Adobe Photoshop. Allez dans « Edition> Vider> Tout> OK ». Confirmez la suppression des données temporaires en cliquant sur « OK ».

Certains fichiers qui ne peuvent plus être stockés temporairement dans la RAM sont stockés temporairement sur le volume de travail, c’est-à-dire sur un disque dur ou un stockage SSD. Mais combien de stockage Adobe recommande-t-il? Comme souvent, cela dépend des besoins personnels. Fondamentalement:

Pour des modifications mineures de l’image, au moins 1,5 Go d’espace de stockage et deux fois l’espace de tous les fichiers ouverts en même temps sont généralement suffisants.

Pour des modifications importantes des couches de pixels denses – plusieurs filtres ou la modification de grands objets intelligents – vous avez besoin d’un multiple de la taille de fichier d’origine.

Nettoyez le disque dur et installez un autre disque de travail

Pour éviter des problèmes pour le système d’exploitation, Photoshop réserve toujours 6 Go d’espace sur les lecteurs de démarrage et 1 Go sur les lecteurs non démarrés. Par conséquent, supprimez d’abord les fichiers dont vous n’avez plus besoin sur votre disque de travail afin que Photoshop dispose de plus d’espace de stockage. Si vous ne pouvez pas libérer suffisamment d’espace de stockage, vous pouvez également définir un volume de travail différent.

« Edition> Préférences> Disques de travail (Windows) « ou » Photoshop> Préférences> Disques de travail (Mac) « . Activez ou désactivez le disque de travail souhaité dans le « V réglages « . Utilisez les touches fléchées pour modifier l’ordre des volumes de travail. Cliquez sur OK pour redémarrer Photoshop et appliquer les modifications.

Dans les paramètres de Photoshop, vous pouvez définir un volume de travail différent si vous avez des problèmes d’espace.

Dans certains cas, le fichier de préférences de Photoshop peut être corrompu, ce qui peut nuire à la gestion du volume de travail. Dans ce cas, vous pouvez réinitialiser les paramètres par défaut, puis reconfigurer. Cela corrigera l’erreur « Scratch disk full ». Tout ce que vous avez à faire est de déplacer le fichier de préférences dans un autre répertoire.

Les fenêtres: « Utilisateur[Benutzername] AppData Roaming Adobe Adobe Photoshop [Version] Adobe Photoshop [Version] Réglages «

macOS: Utilisateur/[Benutzername]/ Bibliothèque / Préférences /

Adobe Photoshop [Version] Réglages

Le fichier s’appelle: « * Adobe Photoshop [Version] Prefs.psp « .

Si vous avez déplacé le fichier, Photoshop créera un nouveau fichier de préférences au prochain démarrage.

Je ne peux plus ouvrir Photoshop – et maintenant?

Avec Photoshop 2019 et les versions antérieures, il peut arriver que vous ne puissiez pas du tout ouvrir Photoshop en raison de l’erreur. Dans ce cas, vous pouvez définir un nouveau disque de travail à l’aide d’une combinaison de touches.

Windows: maintenez « Ctrl + Alt » au démarrage pour définir un nouveau volume.

macOS: maintenez Commande + Option pour définir un nouveau volume.

