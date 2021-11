Photoshop : remplacer le ciel – c’est comme ça que ça marche

Avec l’intelligence artificielle, vous pouvez échanger un ciel en quelques clics dans Photoshop. Dans ce guide, nous vous expliquerons exactement comment cela fonctionne et à quels détails vous devez faire attention pour créer des chefs-d’œuvre réalistes.

L’ancienne méthode : un travail manuel laborieux

La possibilité d’échanger un ciel dans Photoshop existe depuis longtemps. Dans le passé, cependant, cela était associé à une énorme quantité de travail : il fallait d’abord soigneusement séparer le ciel du motif au premier plan avec le lasso magnétique, puis insérer le ciel souhaité sur un nouveau calque.

Mais ce n’était pas la fin du travail. Pour que le nouveau ciel paraisse réaliste, vous avez dû effectuer de nombreuses corrections de couleur et, si nécessaire, retravailler les bords entre le sujet et le ciel. Depuis la mise à jour de Photoshop vers la version 22.0, vous pouvez cependant vous épargner beaucoup de travail avec la fonction « Sky Exchange ».

La nouvelle méthode : échanger le ciel dans Photoshop grâce à l’IA

Au fil des ans, Photoshop a appris quelques astuces et soutient de plus en plus les utilisateurs avec l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique. Donc aussi avec l’échange du ciel. Le recadrage du motif, la correction des couleurs et le post-traitement des bords sont désormais réalisés par une IA.

Pour échanger le ciel contre une photo dans Photoshop, utilisez simplement la fonction « Sky Swap » et en quelques clics, l’IA créera un nouveau ciel parfait pour vous sur la photo. Nous allons maintenant vous expliquer comment tout cela fonctionne en détail.

« Sky Exchange »: Échangez le ciel en quelques clics dans Photoshop

Pour échanger le ciel contre un autre dans une photo, ouvrez d’abord l’image à éditer dans Photoshop. Procédez ensuite comme suit :

Sélectionnez « Sky Exchange » dans le menu « Edition ». Si vous utilisez la version anglaise de Photoshop, vous pouvez trouver la fonctionnalité sous « Modifier> Remplacement du ciel ». Une nouvelle fenêtre va maintenant s’ouvrir. Via l’élément « Ciel », vous pouvez maintenant choisir entre des modèles de ciel enregistrés dans Photoshop. Vous pouvez choisir parmi les catégories « Blue Sky », « Spectacular » et « Sunsets ». Après avoir choisi un nouveau ciel, vous pouvez utiliser divers contrôles pour effectuer un post-traitement mineur. Vous pouvez découvrir les effets des différents paramètres dans le paragraphe suivant. Si vous êtes satisfait du nouveau ciel sur la photo, appuyez sur le bouton « OK » en bas de la fenêtre. Enregistrez ensuite la photo sous « Fichier> Enregistrer sous ».

Échanger des ciels dans Photoshop : c’est ce que font les commandes de réglage fin





Vous pouvez utiliser les différentes commandes pour mieux coordonner le motif et le ciel.



Image : © YouTube / Adobe Photoshop 2021



Avant d’insérer le nouveau ciel en tant que nouveau calque dans votre image, vous pouvez effectuer des réglages fins à l’aide des différentes commandes. Dans ce qui suit, nous vous expliquerons ce que fait exactement quelle option :

Déplacer le bord : spécifie où commence le bord entre le ciel et l’image d’origine. Avec ce curseur, vous pouvez réduire les coutures qui restent du vieux ciel.

: spécifie où commence le bord entre le ciel et l’image d’origine. Avec ce curseur, vous pouvez réduire les coutures qui restent du vieux ciel. Fondu des bords : Spécifie la douceur des bords et combien l’image du ciel s’estompe le long des bords par rapport à l’image d’origine.

: Spécifie la douceur des bords et combien l’image du ciel s’estompe le long des bords par rapport à l’image d’origine. luminosité : Règle la luminosité du ciel. Vous pouvez utiliser ce curseur, par exemple, pour adapter des ciels trop clairs de la catégorie « Spectaculaire » à un motif principal plus sombre.

: Règle la luminosité du ciel. Vous pouvez utiliser ce curseur, par exemple, pour adapter des ciels trop clairs de la catégorie « Spectaculaire » à un motif principal plus sombre. Température : Règle la température du ciel pour qu’elle soit plus chaude ou plus froide. Cette option est également utile pour faire correspondre la couleur du ciel avec le reste de l’image.

: Règle la température du ciel pour qu’elle soit plus chaude ou plus froide. Cette option est également utile pour faire correspondre la couleur du ciel avec le reste de l’image. Mise à l’échelle : modifie la taille de l’image du ciel. En agrandissant et en repositionnant, vous pouvez, par exemple, mettre au point une certaine partie du modèle de ciel.

: modifie la taille de l’image du ciel. En agrandissant et en repositionnant, vous pouvez, par exemple, mettre au point une certaine partie du modèle de ciel. Réfléchir : reflète l’image du ciel horizontalement.

: reflète l’image du ciel horizontalement. Mode d’éclairage : définit le mode de fusion utilisé pour les réglages d’éclairage.

: définit le mode de fusion utilisé pour les réglages d’éclairage. Correction d’éclairage : Le curseur éclaircit ou assombrit l’image d’origine là où elle se fond dans le ciel. Si la valeur est zéro, aucun ajustement n’est effectué.

: Le curseur éclaircit ou assombrit l’image d’origine là où elle se fond dans le ciel. Si la valeur est zéro, aucun ajustement n’est effectué. Correspondance des couleurs : Le Reger détermine à quel point le premier plan est harmonisé avec les couleurs du ciel. Si la valeur est zéro, aucun ajustement n’est effectué.

: Le Reger détermine à quel point le premier plan est harmonisé avec les couleurs du ciel. Si la valeur est zéro, aucun ajustement n’est effectué. sortir : Ici, vous pouvez décider si les modifications apportées à l’image doivent être sur n nouveaux niveaux (avec le nom « Groupe ‘Sky Exchange' ») ou sur un calque dupliqué (un seul plan aplati) doit être placé.

Téléchargez des modèles de ciel supplémentaires ou ajoutez-les vous-même

S’il n’y a pas de modèle approprié pour votre photo dans la sélection de ciel, vous avez également la possibilité de télécharger des modèles de ciel supplémentaires à partir du site Web Adobe Discover ou d’ajouter des ciels de vos propres images aux modèles. Nous allons maintenant expliquer comment fonctionnent les deux options.





Divers Sky Packs sont disponibles en téléchargement sur le site Web Adobe Discover.



Image : © Capture d’écran ACTIVER 2021



Télécharger de nouveaux modèles de ciel

Ouvrez d’abord l’image pour laquelle vous souhaitez échanger le ciel, puis accédez à « Éditer> Échange de ciel ». Cliquez sur la flèche à côté de la vignette pour ouvrir la gestion des modèles de ciel. Dans la fenêtre de sélection, vous trouverez un petit engrenage dans le coin supérieur droit. Cliquez dessus pour ouvrir un autre menu. Faites défiler tout en bas dans le nouveau menu et sélectionnez l’option « Encore plus de ciel… ». Le site Web Adobe Discover s’ouvrira maintenant dans votre navigateur et vous serez automatiquement connecté si vous étiez déconnecté auparavant. Sélectionnez maintenant un ou plusieurs packages avec des modèles de ciel à télécharger. Vous pouvez ensuite soit ajouter les fichiers .sky téléchargés à la sélection via le chemin « Edition> Échange de ciel> Paramètres (équipement)> Importer le ciel> À partir du modèle de ciel » ou par glisser-déposer sur une surface de travail Photoshop vide.

Ajoutez votre propre ciel aux modèles

Ouvrez l’image pour laquelle vous souhaitez échanger le ciel, puis accédez à « Modifier> Échange de ciel ». Cliquez sur la flèche à côté de la vignette pour ouvrir la gestion des modèles de ciel. Cliquez sur l’icône de dossier en bas de la fenêtre pour créer un nouveau dossier pour votre propre ciel. Sélectionnez ensuite le dossier pour que vos modèles y soient enregistrés. Appuyez sur l’icône +, qui se trouve juste à côté de l’icône du dossier. Une fenêtre d’explorateur va maintenant s’ouvrir. Accédez au dossier où se trouvent vos propres photos du ciel. Cliquez sur la photo que vous voulez puis appuyez sur « Ouvrir ». Il ne vous reste plus qu’à donner un nom à la photo et elle est désormais disponible en tant que modèle de ciel dans Photoshop.

Noter S’il y a encore du paysage dans vos photos avec son propre ciel, cela ne pose aucun problème. Photoshop détecte automatiquement le ciel dans l’image et ignore tout le reste. Il n’est donc pas nécessaire de découper d’abord le nouveau ciel de votre photo.

Puis-je échanger le ciel dans n’importe quelle image comme je veux ?

Techniquement, il est tout à fait possible d’échanger le ciel d’une photo avec n’importe quel autre ciel à l’aide de Photoshop. L’intelligence artificielle est si bonne qu’elle nettoie même les plus petites zones telles que les lacunes dans un réseau de branches d’un arbre et les remplit du nouveau ciel. Mais si vous accordez beaucoup d’importance au réalisme dans vos photos, vous devez faire attention à quelques points importants.

Cela inclut, par exemple, la position de la source lumineuse. Par exemple, si le soleil était derrière le photographe au moment de la prise de vue, il serait irréaliste de choisir un coucher de soleil pour l’échange du ciel. Après tout, il ne peut pas y avoir deux soleils en même temps. Nous avons volontairement choisi ici un exemple extrême pour illustrer le problème. Fondamentalement, vous devez toujours garder à l’esprit l’exposition de la photo d’origine et choisir un modèle de ciel approprié.

Un autre point de friction peut être les reflets. Si la photo originale montre un lac dans lequel se reflète un ciel nuageux, il serait irréaliste de choisir un ciel bleu sans nuages ​​pour le remplacer. Le ciel clair avec le reflet d’un ciel nuageux semblerait étrange.

