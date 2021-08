Photoshop obtient de nouvelles fonctionnalités pour iPad, ordinateur de bureau

19 août 2021 11:33:15 IST

Adobe a ajouté de nouvelles fonctionnalités aux logiciels d’édition populaires, Photoshop pour iPad et ordinateur de bureau. La société a également introduit un certain nombre de mises à jour d’Adobe Fresco et quelques nouvelles sur le nouveau panneau d’affichage.

Photoshop pour iPad obtiendra le nouveau Healing Brush, qui permettra aux gens de corriger certaines zones d’échantillon en les peignant à l’aide du crayon Apple. Il s’agit d’une fonctionnalité qui est déjà disponible pour les utilisateurs de bureau. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent améliorer la texture, l’éclairage, la transparence et l’ombrage des pixels échantillonnés et même utiliser les paramètres et les commandes tels que la diffusion, les modes de fusion et l’angle du pinceau.

Il existe également la nouvelle fonctionnalité Baguette magique qui aidera les gens à choisir facilement des objets sur des arrière-plans plats. Les utilisateurs peuvent également sélectionner certaines zones d’une image en fonction du ton et de la couleur, les ajuster et obtenir un résultat sélectionné avec précision.

Les utilisateurs d’iPad bénéficieront également de la fonctionnalité Canvas Projection qui leur permettra de partager leur toile ou de collaborer en direct avec d’autres. Ils peuvent connecter l’iPad à un périphérique externe pour présenter la toile et même la modifier en direct.

Pour les utilisateurs de bureau, Photoshop dispose des nouvelles améliorations de remplacement du ciel qui permettent aux utilisateurs de choisir parmi plus de 5 000 options de ciel. Il y aura une nouvelle option Get More Skies qui amènera les gens vers le site Discover d’Adobe, où ces options peuvent être téléchargées.

Les nouvelles poignées Transform Warp Bezier sont un raccourci clavier affiné pour les bords et les points Split Warp et seront utiles pour les personnes qui souhaitent étirer ou plier des images sur des bouteilles et d’autres objets de ce type. Il bénéficie également de la nouvelle personnalisation de la couleur et de l’opacité.

Photoshop dispose également du nouveau panneau de découverte qui permet aux utilisateurs de trouver facilement ce qu’ils veulent. Un raccourci clavier Commande+F (macOS) ou Ctrl+F (Windows) vous sera utile.

De plus, Adobe Fresco a reçu un certain nombre de mises à jour, dont certaines pour l’application et les filtres neuronaux. Fresco pour iPad dispose également des calques de réglage basés sur les couleurs.

Photoshop Beta fait également son entrée ce mois-ci, ce qui donnera aux membres de Creative Cloud l’occasion de faire part de leurs commentaires à l’équipe Photoshop pour des améliorations.

Toutes ces nouveautés seront présentées par la photographe Anna McNaught et l’expert en graphisme numérique Jesús Ramirez sur Adobe Live les 18 et 19 août.

.

