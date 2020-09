Photos non autorisées de Baby Archie: Harry et Meghan poursuivent l’agence américaine

En ce qui concerne la vie privée de leur fils, le prince Harry et la duchesse Meghan ne sont pas une blague. Ils essaient de garder le petit Archie hors de la vue du public autant que possible. Par conséquent, ils engagent maintenant des poursuites judiciaires contre la publication de photos de paparazzi non autorisées.

La duchesse Meghan et le prince Harry se défendent apparemment devant le tribunal contre la diffusion d’enregistrements de paparazzi par une agence de presse et d’images américaine. Ceci est rapporté par le “Daily Mail” britannique. En conséquence, une audience correspondante a eu lieu mercredi.

L’agence avait publié des photos de la duchesse Meghan et de son fils Archie, un an, qui sont tous deux censés les montrer lors d’une promenade hivernale. Les photos ont été prises le 20 janvier dans le parc régional de Horth Hill sur l’île de Vancouver. L’homme de 38 ans devrait être vu avec Archie dans un porte-bébé, le visage et le corps du garçon sont couverts.

“N’était pas dans le parc par hasard”

Les photos ont été prises sans le consentement des Royals, a déclaré l’avocat de Meghan et Harry. De plus, ce n’était pas une apparition publique. Les photos montraient Meghan pendant son temps libre privé. Les paparazzi s’étaient déjà tenus devant la maison privée du couple la veille, avaient testé leur équipement technique et pris des photos de la clôture de sécurité. “Il n’était donc pas dans le parc par hasard”, a ajouté l’avocat, selon le Daily Mail.

Il y a quelques semaines, Meghan et Harry ont déposé une plainte en Californie. Des paparazzi avaient illégalement photographié Archie dans le jardin potager. “Le duc et la duchesse de Sussex intentent cette action en justice pour protéger le droit de leur jeune fils à la vie privée dans leur maison sans l’ingérence des photographes et pour dénoncer et arrêter ceux qui cherchent à profiter de ces activités illégales,” Il a déclaré en juillet de la part de l’avocat des Royals selon le magazine industriel “The Hollywood Reporter”.