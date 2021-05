Photos: Freedom 7, premier vol spatial habité en Amérique

L’astronaute Alan B. Shepard Jr., posant ici dans sa combinaison de vol Mercury, est né dans le New Hampshire en 1923. Après avoir obtenu son diplôme de la US Naval Academy en 1944, il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et est devenu pilote d’essai de la Marine. Son lancement le 5 mai 1961 à partir de Cap Canaveral, en Floride, pour une mission suborbitale, fut le premier vol spatial habité américain.

« Allumez cette bougie »

L’astronaute Alan B. Shepard, Jr. est assis dans sa capsule Freedom 7 Mercury, prêt pour le lancement. À peine 23 jours plus tôt, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine était devenu le premier homme dans l’espace. Après plusieurs retards et plus de quatre heures dans la capsule, Shepard était prêt à partir, et il a exhorté les contrôleurs de mission à «résoudre votre petit problème et à allumer cette bougie».