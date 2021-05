Photos filtrées de Mme Marvel interprétées par Iman Vellani

Parmi les séries que Marvel prépare pour Disney + dans le cadre de la phase 4 se trouve Mme Marvel, basé sur un personnage jusque-là inconnu dans le MCU comme Kamala khan. Le tournage a déjà commencé et les attentes sont à la hausse car Ce samedi, des images de l’actrice Iman Vellani avec le costume de l’héroïne ont été divulguées. Les photos montrent le ressemblance frappante avec la bande dessinée originale!

En novembre 2020, le tournage a commencé à Atlanta, Géorgie de cette série créée par Bisha K. Ali. Le programme a été annoncé en 2019, il est destiné à partager la continuité avec les films de la franchise et ce sera le premier à être joué par un personnage musulman.

Qui est Mme Marvel?

Khan a fait sa première apparition dans Captain Marvel le 14 août 2013 et maintenant il frappera l’écran. Il s’agit d’une adolescente d’origine pakistanaise vivant dans le New Jersey qui a de grandes capacités depuis qu’il découvre qu’il a un gène inhumain et prend le rôle de Mme Marvel inspirée de son idole Carol Danvers.







Qui est Iman Vellani, interprète de Mme Marvel?

L’actrice canadienne de 19 ans a été choisie pour le rôle en septembre 2020 et la série marquera ses débuts à la télévision. Comme son personnage, a des racines musulmanes pour être la fille d’immigrants du Pakistan. Il est confirmé que la jeune femme travaillera également en Capitaine Marvel 2.

Iman Vellani et Mme Marvel



Ce samedi, Vellani est apparue pour la première fois dans son costume de Mme Marvel et la ressemblance avec la bande dessinée est vraiment choquante. Les images ont été distribuées par Just Jared dans le tournage et non seulement l’interprète est vu portant la même tenue que le personnage, on la voit également porter des vêtements Danvers.

Le reste de la distribution du spectacle sera composé de: Aramis Knight comme Kareem, Saagar Shaikh comme Amir Khan, Rish Shah comme Kamran, att Lintz comme Bruno Carrelli, Zenobia Shroff comme Muneeba Khan, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azher Usman, Travina Springer et Nimra Bucha.

Quand Mme Marvel fait-elle la première sur Disney +?

La date de sortie estimée de Mme Marvel sur Disney + est fin 2021. Il est prévu que ce soit la sixième série du MCU sur la plate-forme et arrivera après la première de Hawkeye.

Photos d’Iman Vellani dans le rôle de Mme Marvel pour la série Disney +

(Juste Jared)



(Juste Jared)



(Juste Jared)



(Juste Jared)



(Juste Jared)