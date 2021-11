PHOTOS : de nouvelles fuites confirment Tobey Maguire, Andrew Garfield et Charlie Cox dans Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est le film le plus attendu du reste de l’année, quelque chose qui se confirme semaine après semaine avec de nouveaux détails qui deviennent connus. Une bombe a récemment explosé dans le Univers cinématographique Marvel, depuis que les fans ont viralisé le nouvelles fuites du film, où ils ont confirmé le retour de trois grands acteurs avec leurs personnages.

Il s’agit d’un nouveau record qui se dévoile avant la sortie du film de la MCU, en démonstration claire que les mesures de sécurité pour garder tout sous sept clés n’ont pas du tout fonctionné. Alors que tout a commencé avec des rumeurs et des commentaires sur les retours de Alfred Molina : Docteur Octopus et de Jamie Foxx en électro, aujourd’hui nous avons matériel qui est déjà considéré comme officiel.

+ Nouveau Spider-Man: No Way Home Leaks

Le réseau social Twitter a été convulsé dans la nuit en Amérique latine lorsque le compte déjà célèbre @Spider_Leaks Publique une nouvelle fuite montrant Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield, chacun dans leurs costumes respectifs de Spider-Man. Ce n’est pas tout, puisqu’en plus a révélé le retour de Charlie Cox dans son rôle de Matt Murdock, comme il l’a fait dans la série Netflix. Découvrez les photos ici !

Comme vous le verrez, les images ont un filigrane de Jean Campéa, une figure Internet critique et reconnue. En principe Il a assuré qu’il avait décidé de les montrer parce qu’il pensait qu’ils avaient été photoshopés, mais peu de temps après, ils l’ont contacté pour confirmer qu’ils sont tout à fait réels.. Les tons et l’éclairage des trois Homme araignée ils sont vraiment convaincants, il serait donc un peu difficile à émuler avec un ordinateur.

De la photo de Charlie Cox aucune opinion n’a été émise et c’est là que plus de doutes sont concentrés, car il n’y a pas d’éclairage exact et les acteurs autour ne font pas de contact visuel avec lui. Cependant, On pense que cela pourrait être réel après que Tom Holland lui-même ait confirmé qu’il y avait une scène impliquant Peter Parker, tante May, Happy Hogan et une autre personne qui n’a pas donné le nom.. Pour enfin savoir s’il s’agit de Matt Murdock, il faudra attendre une deuxième bande-annonce ou directement le film, qui sortira en salles le 17 décembre.

