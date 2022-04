PHOTO : Voici comment Robert Downey Jr et Cillian Murphy recherchent Oppenheimer, le nouveau film de Christopher Nolan

in

Images universelles

Robert Downey Jr Oui Cillian Murphy ils se sont lancés ensemble dans Oppenheimer, l’un des films les plus ambitieux de Christopher Nolan, et ils ont complètement changé de look. Regarde les photos!

© GettyRobert Downey Jr et Cillian Murphy

La combinaison entre Cillian Murphy OuiRobert Downey Jr C’est quelque chose que de nombreux fans attendent depuis longtemps. Cependant, l’un des premiers à le faire fut Christophe Nolanqui avec la création de Oppenheimer, son nouveau film, a réussi à réunir ces deux stars. En plus, bien sûr, il y a aussi le fait que le reste du casting qui complète ce long-métrage est tout aussi spectaculaire que ceux qui viennent d’être évoqués.

Cependant, la vérité est qu’au-delà de ses étoiles, il n’y a toujours pas beaucoup de connaissances sur ce qui se passera dans Oppenheimer. Pour le moment, seule l’intrigue est connue: Ce sera un biopic du physicien Robert Oppenheimer, « le père de la bombe atomique »comme défini Christophe Nolan. De même, selon les mots du réalisateur lui-même, le film sera «un thriller épique qui plonge le public dans le paradoxe palpitant d’un homme énigmatique qui a dû risquer de détruire le monde pour le sauver”.

Sans aucun doute, une prémisse qui a déjà donné beaucoup à dire. C’est parce que, avec cela, il est confirmé Le retour de Nolan à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi le fait des grandes figures qu’il a collectionnées pour son film. A tel point que, fort du talent dont il doit tirer parti dans son film, Oppenheimer est devenu l’un des plus recherchés. Bien que, pour l’instant, il reste à attendre un peu puisque Il ne devrait sortir en salles que le 21 juillet 2023 et les acteurs tournent encore.

En fait, il y a quelques heures, ils ont fui sur Twitter quelques photographies de Cillian Murphy et Robert Downey Jr sur le tournage du film de Nolan qui ont choqué tout le monde. Eh bien, vous les voyez tous les deux très différents de ce qu’ils sont vraiment, surtout pour Downey Jr qui a dû se teindre les cheveux pour son rôle. Quant à Murphy, il se caractérise comme son personnage, mais il n’a pas fait une telle impression puisqu’il a récemment triomphé dans Peaky Blinders et les fans se sont habitués à le voir vêtu de vêtements d’époque.

Sur les photographies les deux Cillian Murphy Quoi Robert Downey Jr Ils portent un costume qui fait probablement référence aux rôles qu’ils joueront. Dès le premier instant, on savait que Cillian donnerait vie au protagoniste et qui porte le nom du film, tandis qu’à propos de Robert, il n’est toujours pas très clair qui il personnifiera, mais son personnage portera le nom de Lewis Strauss.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂