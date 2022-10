PHOTO : voici à quoi ressemble Chris Evans pour son nouveau film, Red One

célébrités

RedOne est le nouveau blockbuster Prime Video dans lequel Chris Evans sera le protagoniste. Découvrez à quoi ressemble l’acteur pour son nouveau rôle.

© GettyChris Evans

Chris Evans travaille sur un nouveau projet. Oui! L’acteur qui a su briller dans Marvel en tant que Captain America a laissé ce temps derrière lui et est sur une nouvelle voie. Maintenant, il a montré qu’il est capable de devenir un méchant comme dans L’homme gris, mais il est aussi digne de comédie et d’action. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, il sera le protagoniste de RedOnel’une des nouvelles productions Prime Video.

RedOne est un nouveau film qui sera disponible sur Prime Video à partir de 2023 et promet de révolutionner le genre de Noël. date limite a confirmé en exclusivité que le film aura des voyages à travers le monde, mais aussi avec deux grandes stars. Dans ce cas, il s’agit bien sûr de Chris Evans et aussi de The Rock. Sans aucun doute, ce sont les deux acteurs les plus capables de combiner action, comédie et divertissement.

Cependant, il convient de noter que l’on ne sait pas grand-chose de l’intrigue pour le moment, mais elle a toujours un casting prometteur. De plus, il y a aussi le fait que dans les coulisses il y a une équipe qui connaît déjà le genre comme Hiram García et Jake Kasdan. À son tour, ce que les fans ont le plus aimé, c’est que dans ce long métrage C’est la première fois que Chris Evans et The Rock travaillent ensemble.

Et, bien qu’il reste encore quelques mois avant sa première, la réalité est que la production a déjà commencé. Les acteurs ont travaillé sur le plateau d’enregistrement pendant des semaines et maintenant certaines images ont été publiées. En eux, Evans peut être vu pendant le tournage de ce qui semble être un jour de pluie. Très chaud avec deux vestes, l’interprète était très content pendant son travail, mais il a aussi montré son changement de look.

Eh bien, il a assombri ses cheveux et changé de coiffure, laissant ses cheveux plus indisciplinés. Bien sûr, la réalité est que sa nouvelle couleur est du même ton que la sienne, mais un peu plus foncée. Pourtant, comme d’habitude, il est devenu une tendance en raison de ses traits parfaits et de son style génial.

