PHOTO : Très amoureux, voici comment Andrew Garfield et sa petite amie se détendent au milieu du succès de "Spider-Man : Pas de retour à la maison"

Andrew Garfield est l’un des grands protagonistes de Spider-Man : Pas de retour à la maison mais, au milieu de la fureur du film, l’acteur a trouvé un moyen de se détendre. Regardez les photos avec sa petite amie !

© GettyAndrew Garfield

Après une période hors des projecteurs médiatiques, Andrew Garfield connaît le plus grand succès. En 2021, il a créé, avec style, Tic, tic, boum via Netflix qui a fait fureur sur la plateforme et lui a valu l’un des favoris des Oscars. Mais, en plus, il était à nouveau sur les lèvres de tous les fans de Marvel pour son retour emblématique en tant que Peter Parker dans le dernier film de Tom Holland, Spider-Man : Pas de retour à la maison. Ce film est l’un des plus ambitieux du MCU et son retour était l’un des plus attendus.

Sans aucun doute, avec ces deux longs métrages, Andrew Garfield a une fois de plus démontré sa polyvalence et son incroyable talent. En fait, dans Tic, tic, boum Il a ébloui avec son travail en jouant Jonathan Larson où il a non seulement agi, mais aussi dansé et chanté. Cependant, toute cette rage contre son travail lui a également valu une attention médiatique maximale. Eh bien, depuis l’année dernière, il est devenu l’un des artistes les plus recherchés par les paparazzi.

Mais, comme toujours, Andrew répond de la meilleure des manières aux photographes et leur adresse un sourire pour que ses plus belles cartes postales soient connues. A tel point que les dernières images diffusées à son sujet ont touché et ravi les fans. Il s’avère qu’il y a quelques heures à peine, l’acteur a été surpris en train de quitter un match de tennis à Malibu. Accompagné de sa petite amie, Alyssa Miller, l’artiste a passé un moment calme et détendu après tant de travail.

Pour le moment, on ne sait pas contre qui l’acteur et son partenaire ont joué, mais ce que révèlent les cartes postales prises par Backgrid, c’est que ce fut un moment agréable. En effet, les looks sportifs et décontractés de Garfield et Alyssa sont venus révéler la tranquillité avec laquelle ils ont passé la journée. De plus, le charisme avec lequel ils regardent les caméras montre la bonne humeur qu’ils avaient.

La relation entre Andrew Garfield et Miller a débuté en 2018 et est l’une des plus acclamées par les fans. Bien que l’interprète ait toujours gardé un profil bas inébranlable et qu’on ignore encore comment ce lien a commencé, la vérité est que ses followers les adorent. C’est pourquoi, à chaque fois que des clichés des deux apparaissent ensemble, tout le monde les applaudit et les rend même viraux sur les réseaux sociaux.

