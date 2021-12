PHOTO : Tom Holland n’a pas pu retenir ses larmes lors de la première mondiale de "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Hier soir, Spider-Man : Pas de chemin à la maison il a été présenté dans le monde entier lors d’une avant-première qui s’est tenue à Los Angeles. Le film, qui sera le troisième avec Tom Holland, est l’un des plus attendus de la phase quatre de Marvel. Et, même si ce ne sera pas le dernier de l’acteur de la franchise, il a tout de même tout prêt pour clore l’histoire en solo du jeune Peter Parker, qui trouve désormais une autre direction dans sa vie.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il a traversé, pendant des mois, des rumeurs d’un possible spiderverse. Cela signifie que Tobey Maguire et Andrew Garfield, les prédécesseurs de Tom Holland, ils pourraient retourner au MCU pour participer à ce film. Est-ce que, d’après ce que l’on a pu voir dans la bande-annonce de la bande, un multivers s’ouvrira qui amènera des méchants anciens et bien connus qui doivent maintenant être ramenés à leur réalité par le wall-crawler actuel.

Tom Holland Il est arrivé chez Marvel à seulement 19 ans et, aujourd’hui, est l’un des acteurs les plus connus et les plus appréciés de la franchise. En effet, les frères Russo en sont venus à le désigner comme le nouveau visage du studio puisque ses films sont parmi les plus plébiscités par le public. Pour cela, Pas moyen de rentrer Il ne pouvait pas être l’exception puisqu’il n’est pas encore sorti et a déjà battu plusieurs records dans l’histoire du MCU.

A tel point que des milliers de fans ont voulu montrer leur soutien aux Pays-Bas dans la présentation du film et n’ont pu éviter de faire une apparition à l’avant-première. Autant ils n’ont pas eu accès au tapis rouge et à la transmission du film, autant ils ont pris plaisir à soutenir leur idole au point que cela l’a ému. Après la première, certaines photographies de l’acteur sont sorties en larmes.

Il s’est avéré que le montant de l’aide qu’il a reçu Tom Holland Quand il a salué les fans, c’était quelque chose d’incroyable pour lui et, quand il les a remerciés de leur présence, il a fondu en larmes. Les cartes postales sont immédiatement devenues virales sur Internet et elles parcourent déjà le monde pour la tendresse générée en voyant l’évolution personnelle et professionnelle d’un jeune homme qui travaille aussi dur que lui.

