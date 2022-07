PHOTO : Tom Holland et Zendaya sont réapparus avec un look années 80 qui a fait sensation

célébrités

Tom Holland et Zendaya sont toujours le couple préféré de l’industrie et chaque fois qu’ils apparaissent, ils font fureur. Découvrez la dernière photo des acteurs ensemble !

Il y a exactement un an Page 6 a publié les photos que tous les fans de Zendaya Oui Tom Holland ils ont attendu : tous les deux s’embrassant dans les rues de Los Angeles. Les acteurs, qui se connaissent depuis 2017, ont toujours été la cible de rumeurs d’idylle, mais c’est en 2021 que leur amour s’est concrétisé. Au milieu de la promotion Spider-Man : Pas de retour à la maison leur lien a grandi et, en divulguant ces images, ils n’ont eu d’autre choix que de confirmer leur fréquentation.

A tel point que maintenant Tom Holland Oui Zendaya Ils ont décidé d’arrêter de se cacher. Bien qu’ils gardent toujours leur profil bas, chaque fois qu’ils en ont l’occasion, ils montrent à quel point ils sont amoureux. A travers leurs réseaux sociaux officiels, ils se dédient soutien et commentaires tendres qui montrent que leur amour va de mieux en mieux. Mais ce qui excite le plus les fans, c’est quand ils décident tous les deux d’apparaître ensemble en public.

Et, bien qu’ils ne le fassent pas très souvent, quand Holland et le chanteur sont vus, leurs apparitions attirent généralement beaucoup d’attention. En effet, les acteurs ne se contentent pas de prendre des photos avec des fans, mais se laissent également prendre seuls des photos qui deviennent immédiatement virales. En effet, hier, Tom et Zendaya sont réapparus sous les projecteurs et ont été vus plus ensemble que jamais.

Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention à cette occasion, c’est le look années 80 que les deux portaient. Leurs styles ont toujours été très particuliers et plus d’une fois ils ont créé une tendance avec leurs vêtements, mais maintenant ils ont complètement surpris. Bien sûr, il faut préciser que les deux acteurs tournent actuellement des séries d’époque, donc leur style actuel est peut-être lié à leur travail.

Pourtant, la réalité est qu’au-delà de ses récentes apparitions, Tom Holland Oui Zendaya Ils continuent de rester à l’écart de la controverse. Plus d’une fois, ils se sont révélés liés à leurs profils bas à la fois en couple et seuls. Mais, lorsqu’ils sont vus en public, la sensation qu’ils provoquent est inévitable, d’autant que leurs fans s’attendaient à une relation entre eux depuis le premier film de Spider-Man dans lequel ils ont travaillé ensemble. C’est que, leur chimie a traversé l’écran dès le premier instant et maintenant, enfin, c’est devenu une réalité.

