PHOTO : Tom Holland a changé de look pour une série et est méconnaissable

in

Apple TV

Après des succès comme Spider-Man : Pas de retour à la maison et Inexploré, Tom Holland est prêt à donner vie à un nouveau personnage dans lequel il sera méconnaissable ! Regarde les photos.

© GettyTom Holland

A seulement 25 ans, Tom Holland a grandi à pas de géant dans l’industrie. L’acteur est entré dans le monde du cinéma dès son plus jeune âge, mais c’est maintenant que son talent est reconnu dans le monde entier. En effet, alors qu’il avait 19 ans, il est arrivé chez Marvel pour donner vie à une nouvelle version de Spider-Man et a su capter l’attention de milliers de fans de la franchise qui ont été éblouis par son interprétation de Peter Parker.

A tel point que les trois films de Tom Holland donner vie à Spider-Man a été un succès complet, surtout le dernier, Pas de retour à la maison, qui est le sixième du plus gros succès de l’histoire du cinéma. Incontestablement, l’artiste britannique est confronté au meilleur moment de sa carrière où il a également brillé dans Inexploréqui a fait fureur sur le panneau d’affichage et l’a positionné comme le roi des premières en 2021.

Cependant, Désormais pour Tom Holland, les grands écrans sont dépassés et l’interprète a déjà un nouveau personnage pour la télévision entre les mains.. Selon ce qu’il a lui-même expliqué il y a quelque temps, après ce rôle, il se reposera un moment, mais il est sans aucun doute prêt à surprendre à nouveau. La salle bondée est le nom de la fiction dans laquelle il jouera pour Apple TV dans laquelle il s’adressera à plusieurs personnalités.

Il a été récemment confirmé que l’acteur travaillait déjà sur le tournage de cette série. En effet, certaines images sont devenues virales dans lesquelles on voit Holland filmer une scène extérieure la nuit. Cependant, ce qui a le plus surpris les fans de l’acteur, c’est le changement radical de look qu’il a dû opérer pour pouvoir se mettre à la place de Billy Milligan.

A noter que ce personnage est un grand challenge pour Holland puisque c’est la première fois qu’il doit donner vie à une vraie personne. Milligan est connu aux États-Unis parce qu’il a été accusé de viol, mais dans les années 70, il a été acquitté en raison d’un trouble de la personnalité. Et, à travers dix épisodes, qui feront partie de la première saison, l’acteur doit capter l’histoire d’un forçat.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂