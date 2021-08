PHOTO : Tobey Maguire serait confirmé pour "Spiderman : pas de chemin à la maison"

Les représentations de Tom Holland ils sont déjà d’un autre niveau. Polyvalent et charismatique sont deux des caractéristiques qui ont marqué l’acteur jusqu’à présent dans sa carrière. Mais, au-delà de son excellent CV, il fait toujours partie de Marvel et le 17 décembre il recommencera. Avec Spiderman : pas de chemin à la maison, la star britannique se remet dans la peau de Peter Parker pour mettre un terme définitif à ses aventures.







Et, au-delà du fait que ce film sera le dernier de Tom Holland Dans le MCU, c’est aussi l’un des plus attendus. En effet, en plus de son implication, Andrew Garfield et Tobey Maguire sont très attendus pour le rejoindre. Depuis qu’on savait qu’il y aurait un nouveau film, les noms des prédécesseurs de Holland sont à nouveau sur toutes les lèvres.

Pourtant, plus d’une fois, les trois protagonistes de cette histoire se sont chargés de démentir cet événement. Mais, à différentes occasions, certains tests et théories ont montré le contraire. En effet, le jour de la première de la bande-annonce de Spiderman : pas de chemin à la maisonLe lundi 23 août, certaines photographies de Garfield et Maguire sur le plateau avec Holland ont fuité, que Sony s’est immédiatement chargé d’éliminer.

Quoi qu’il en soit, Internet est un monde où les secrets sont impossibles à garder et Marvel souffre. Est-ce que, dans les dernières heures, une nouvelle photographie a été divulguée qui confirmerait le Spiderverse. « Une nouvelle image aurait fuité du tournage de Spiderman No Way Home montrant Spider-Man de Tom Holland et Tobey Maguire sont ensemble au même endroit que les fuites précédentes” A écrit un utilisateur sur Twitter.

Cependant, la joie des fans n’a pas duré longtemps puisque, bien que ce ne soit pas Sony, un autre commentaire a réussi à éliminer tout espoir. « C’est un mensonge. C’est le vrai » A écrit un autre compte montrant une vraie photo de Spider-Man de Tom Holland où il est seul et il n’y a personne d’autre à ses côtés.

A tel point que, désormais, il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qui se passera le 17 décembre prochain. Bien sûr, selon la bande-annonce officielle, un multivers s’ouvrira et certains méchants des versions de Garfield et Maguire réapparaîtront. Se pourrait-il que Peter Parker ait de la compagnie pour les combattre ?