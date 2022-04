PHOTO : Netflix a commencé le tournage du spin-off de Bridgerton

in

Bridgerton est l’une des séries les plus réussies sur Netflix et maintenant l’univers s’agrandit avec un spin-off de Queen Charlotte. Et le tournage a déjà commencé ! Regardez les premières photos.

Ça ne fait pas de doute que Bridgerton est devenu l’une des sensations mondiales de Netflix. La série, qui a été créée en 2020 pour la première fois, est entrée dans l’histoire de la plateforme, devenant la plus regardée au monde 28 jours après sa première. Puis, le 25 mars, avec le lancement de sa deuxième saison, ils sont revenus à la première place une semaine seulement après sa première.

Ceci est dû au fait Bridgerton maintenant revenu à Netflix avec huit nouveaux épisodes dans lesquels l’amour, la tendresse et la délicatesse des personnages ne pouvaient manquer. Bien que, bien sûr, à cette occasion, le protagoniste exclusif était Jonathan Bailey, qui s’est mis dans la peau d’Anthony Bridgerton. Pour cette édition, l’aîné de la famille s’est attaché à trouver une épouse conforme à son rang afin de continuer sa lignée.

Cependant, au-delà de l’histoire centrale, ce qui a de nouveau suscité un certain intérêt chez les fans était le même La reine Charlotte personnifiée par Golda Rosheuvel. A tel point que, face à tant d’amour que les adeptes de Série originale de Netflix ont montré pour ce personnage, la plateforme a décidé de continuer à parier sur elle. C’est pourquoi en mars dernier, ils ont confirmé qu’il y aura un spin-off sur l’histoire de Sa Majesté.

Pour l’instant, la seule chose que l’on sait de ce prequel, c’est que l’enfance et la jeunesse de la reine seront racontées. Pour cette scène qui donnera vie à Charlotte c’est l’actrice India Amarteifio tandis que l’acteur Corey Mylchreest sera le célèbre King George. Quant à Golda, elle reprendra son rôle en montrant le monarque actuel, mais en alternant les événements avec le passé où son ascension au pouvoir sera expliquée.

Aussi, pour quoi Le journaliste hollywoodien annoncée à l’époque, l’intrigue se concentrera sur l’engagement entre Charlotte et le King qui était contre sa volonté. Et, comme si cela ne suffisait pas, lorsqu’elle arrive à Londres, elle se rend compte que la famille royale n’est pas ce qu’elle attendait ou, du moins, voulait. De plus, à première vue, il y aura des moments de deuil pour Sa Majesté ou si son premières images sur le plateau.

Cette série comportera huit épisodes qui n’ont toujours pas de date de sortie, mais dont le tournage vient de commencer récemment. Sous les ordres de Shonda Rhimesune fois de plus, l’univers de Bridgerton se développe main dans la main avec Charlotte et avec la participation spéciale de Lady Bridgerton et Lady Danbury dans leurs versions jeunes.

