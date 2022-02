PHOTO : le prince Harry a été désigné comme le nouveau garde du corps de Tom Holland

célébrités

Le prince Harry et Tom Holland partagent la nationalité, et une réunion qu’ils ont eue ensemble a récemment fait l’objet d’une fuite. Se pourrait-il que l’acteur ait donné un travail au duc ? Découvrez la photo devenue virale sur Twitter !

© GettyTom Holland et le prince Harry

A seulement 25 ans, Tom Holland Il est devenu l’une des stars les plus célèbres au monde. En fait, sa renommée atteint un tel point qu’il lui-même prince Harry Il avait envie de le rencontrer. L’acteur, de la même nationalité que le duc, ne cesse d’ajouter des succès à sa carrière et deux des plus récents sont Inexploré et Spider-Man : Pas de retour à la maison. A tel point que le petit-fils d’Isabelle II se coordonne avec lui et n’hésite pas à le convoquer pour une réunion de travail.

Cela fait des semaines que cette information a fuité au sujet d’une rencontre entre Tom Holland et le prince Harry. On ne sait toujours pas s’il a effectivement été réalisé ou s’il est toujours en cours de réalisation. Mais, selon certaines sources proches des deux, ils ont tous confirmé la rencontre et, apparemment, l’idée était de travailler ensemble. Il est évident que la carrière de Tom est en plein essor et qu’un producteur en devenir comme le duc de Sussex ne peut et ne veut pas passer à côté..

En fait, pour Holland, recevoir une demande de rendez-vous de Harry était quelque chose d’unique. Eh bien, la vérité est qu’il est aussi britannique et, au-delà de tout, le prince est toujours le petit-fils de sa reine. Pourtant, après tout ce moment, les fans des deux n’ont pas hésité à chercher des photos de la rencontre. Bien qu’ils n’en aient pas reçu, car apparemment tout était dans le plus grand secret entre les deux, la vérité est qu’il y a une carte postale qui est devenue virale.

Via Twitter, un utilisateur a écrit : «Comment le prince Harry est-il devenu le garde du corps de Tom Holland ?”. Une phrase qui semble un peu absurde, mais pour justifier ses dires il l’a accompagnée d’une image. On y voit Holland marcher tout en assistant à l’une de ses conférences de presse, et juste derrière lui se trouve son garde du corps. Grand, roux, barbu et renfrogné, les traits de l’homme faisaient croire à tout le monde qu’il était le duc.

En tout cas, il faut préciser que la seule chose qu’ils partagent, du moins pour l’instant, Holland et Harry, c’est leur nationalité.. Eh bien, pour le moment, il n’a pas été confirmé qu’ils avaient un projet en cours et, en fait, Tom a déjà annoncé que, au moins pendant un certain temps, il s’éloignerait du métier d’acteur. Bien sûr, il n’a pas commenté ce qu’il fera pendant cette période afin, probablement, qu’il puisse se plonger dans le monde de la production avec le fils de Lady Diana.

