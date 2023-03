PHOTO : Ils créent un ticket avec le visage de Pedro Pascal

célébrités

Le visage de l’acteur chilien Pedro Pascal a été immortalisé sur une affiche réalisée par un artiste.

©Getty ImagesL’acteur Pedro Pascal joue dans The Mandalorian de Disney+

Pedro Pascal est un phénomène, non seulement pour sa participation à des séries à succès telles que Le Mandalorien Disney+ et Le dernier d’entre nousde HBO Max, mais aussi pour les éditions sur les réseaux sociaux où ils montrent le côté plus gentil de l’acteur, ainsi que pour sa récente participation aux Oscars 2023 et maintenant, pour lui rendre hommage, Ils ont créé un billet de banque chilien avec le visage de l’acteur.

Bien qu’il soit aux États-Unis depuis plusieurs années, où il a joué dans plusieurs tubes, Pascal est fièrement chilien, ils n’ont donc pas hésité à rendre hommage à « Pedrito » dans l’une des monnaies de son pays natal.

Qui a créé le billet de 1000 pesos chiliens avec le visage de Pedro Pascal dans son rôle de Joel (Le dernier d’entre nous) était l’artiste argentin Sergio Guillermo Díaz, qui a montré son travail à l’acrylique sur la pièce.

« Les dimanches The Last of Us vont me manquerSergio Guillermo Díaz a écrit sur Instagram, faisant référence au dernier chapitre de la série HBO Max dont la finale de la saison a été diffusée le dimanche 12 mars.

Sergio a partagé d’autres interventions sur Instagram, telles que le visage de Bob Ross, Leonel Messi et Maradona parmi d’autres créations telles que Grogu de Le Mandalorienqui a déjà lancé sa troisième saison sur Disney+, entre autres.

