PHOTO : Clara Galle et Julio Peña profitent du tournage de Through My Window 2 pour Netflix

La suite de par ma fenêtrequi s’appellera À travers la mer, est en cours de production et c’est ainsi que ses acteurs l’ont montré. Regardez la photo de Clara Galle et Julio Peña qui a soulevé des soupçons de romance.

©NetflixJulio Pena et Clara Galle

Les séries ou films basés sur des livres sont déjà incontournables dans le catalogue de Netflix. En effet, en général, la plateforme décide d’adapter des romans qui ont eu beaucoup de succès dans le monde de la littérature et qui font le même fureur sur le petit écran. Parmi eux se trouvent Bridgerton ou, par exemple, par ma fenêtrele film espagnol qui a été présenté cette année sur le géant du streaming.

par ma fenêtre Il est basé sur le livre d’Ariana Godoy. avec le même nom et compte l’histoire d’amour entre Ares et Raquel. Ces jeunes, selon le roman original, se rencontrent grâce à un mot de passe Wi-Fi et entament une relation quelque peu harcelée mais complètement tendre. Parmi eux, la maturité et l’amour sont primordiaux, tout comme les relations via les réseaux sociaux.

Ces personnages qui ont marqué les fans de par ma fenêtre sont interprétés en le film netflixpour Clara Gallé Oui Julio Pena. Les acteurs ont été sélectionnés par la production pour capturer cette histoire et, sans aucun doute, ils ont captivé des milliers de fans. La raison est simple : dès le premier instant, ils ont montré une chimie sans précédent, qui a aidé tous les téléspectateurs à se connecter avec leur connexion et leur amour fictif.

Mais la réalité est que c’était la chimie entre Clara Galle et Julio Peña que plus d’une fois il y a eu des rumeurs de romance entre eux deux. Et, bien que personne n’ait confirmé ou nié ces spéculations, la réalité est que les rumeurs deviennent de plus en plus fortes. En effet, ils ont récemment partagé une photo qui a de nouveau éveillé les soupçons.

C’est Clara qui, à travers ses histoires Instagram, a montré que les deux Ils travaillent sur la suite de par ma fenêtrequi s’appellera À travers la mer et ils sont plus proches que jamais. D’après ce que l’on voit dans ce qui est en fait une vidéo qui accompagnait la chanson Changements nocturnes de One Directionelle est très à l’aise sur l’épaule de son partenaire, Julio.

Et, bien que ce ne soit pas une confirmation appropriée de leur romance, la réalité est que tout pourrait indiquer que les acteurs sont à leur meilleur. Bien sûr, pour l’instant, aucun d’eux n’est sorti pour parler et ils ne le feront probablement pas. Mais, le lien entre eux est indéniable, tant pour la production qui continue de les choisir que pour leurs fans.

