PHOTO : Chris Hemsworth a montré ses biceps dans Thor : Love and Thunder

Après un 2020 sans premières, les fans du Univers cinématographique Marvel ils recommencent à vivre l’ancienne normalité, puisque cette année nous avions déjà deux émissions de télévision, la série Loki et plus de sorties en salles que tout le monde attend. L’un d’eux est Thor: l’amour et le tonnerre, qui vient de terminer le tournage et Chris Hemsworth l’a annoncé avec une photo montrant ses biceps. Qu’en penses-tu?

Il y a quelques jours, l’acteur était devenu viral après avoir posté une image avec son fils dans laquelle il racontait une drôle de conversation : le garçon lui a dit que quand il serait grand il voulait être Superman, ce qui a fait rire les commentaires comme c’était le cas. à propos de la compétition, DC Comics. Mais ce n’est pas tout, ses jambes ont également attiré l’attention et il a été la cible de mèmes.

Peut-être, comme moyen de renverser cette situation dans laquelle il ne se démarquait pas très bien, Chris a montré ses biceps sur son compte Instagram officiel pour ses 49 millions de followers, avec l’excuse du dernier jour des enregistrements Thor: Love and Thunder. Sur la photo, vous pouvez le voir avec le réalisateur, Taika Waititi, mais sans aucun doute ses bras étaient l’attraction et le centre des commentaires des fans. Vue!

En plus de l’image, Hemsworth a écrit: « Nous avons terminé Thor : Love and Thunder, c’est aussi la journée nationale de non réflexion, alors j’ai pensé que cette photo super détendue était appropriée ». Puis il a avancé ce que sera le film : « Le film va être tellement fou et amusant et il pourrait aussi tirer un fil de cœur ou deux. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre ! Merci à tous les acteurs et à l’équipe qui ont fait cet autre incroyable voyage Marvel. Bouclez votre ceinture, préparez-vous et à bientôt au cinéma ».

Oui ok Thor : Ragnarok Elle a subi quelques critiques de la part des fans, la vérité est que la plupart l’ont aimée et dans cette nouvelle suite, nous verrons beaucoup plus de comédie du dieu asgardien. En outre, Nous aurons la première apparition de Jane Foster, interprétée par Natalie Portman, dans le rôle de Mighty Thor, quelque chose qui a été très célébré par le public. Selon les derniers rapports de Disney, nous attendons Thor: Love and Thunder pour le 6 mai 2022.