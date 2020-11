Phony Ppl et Joey Bada €€ font équipe pour un single « On My Shit »

Phony Ppl continue d’être l’un des groupes de R & B les plus amusants à l’heure actuelle, car ils continuent d’apporter une nouvelle énergie et de nouvelles vibrations à chaque sortie. Le groupe a livré de superbes chansons et maintenant, ils ont fait équipe avec Joey Bada €€ pour un tout nouvel effort qui passionnera certainement leurs fans.

Tout au long de ce nouvel effort, on nous présente le rebond signature de Phony Ppl qui est complété par une belle production groovy. Lorsque Joe Bada €€ entre dans la chanson à mi-chemin, il aide à compléter le son de Phony Ppl tout en livrant des barres de fanfaronnades. C’est l’une de ces chansons qui sonne bien tard dans la nuit et si vous avez besoin d’ajouter quelque chose à votre liste de lecture r & b, c’est certainement un excellent choix.

Paroles de citations:

Dernièrement, j’ai vécu la vie (la vie)

2020 avec la vision comme

Même merde, juste une nuit différente

Nous ne faisons pas les mêmes voyages

Homie nous sur différents vols

C’est des niveaux à cette merde et nous sommes à différentes hauteurs (faits)