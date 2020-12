PhonePe lève 700 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement dirigé par Walmart et devient une entité distincte

Dans le cadre d’un cycle de financement sans nom, PhonePe, soutenu par Flipkart, lève de nouveaux fonds, portant ainsi sa valorisation à 5,5 milliards de dollars.

PhonePe, détenue par Flipkart, soutenu par Walmart, est en train de tourner «partiellement», a déclaré la société de services financiers basée à Bangalore le 3 décembre 2020. La société a déclaré avoir obtenu 700 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement. Cette ronde, dont le nom n’a pas été divulgué, a été menée par Walmart, avec la participation de certains investisseurs existants. Le nouveau cycle a donné à PhonePe, qui a été fondée par trois anciens employés de Flipkart, une évaluation post-argent de 5,5 milliards de dollars.

S’exprimant sur le développement, Sameer Nigam, fondateur et PDG de PhonePe, a déclaré: «Flipkart et PhonePe font déjà partie des plates-formes numériques indiennes les plus importantes avec plus de 250 millions d’utilisateurs chacune. Cette scission partielle donne à PhonePe accès à un capital à long terme dédié pour poursuivre notre vision de fournir une inclusion financière à un milliard d’Indiens. »

Le spin-off partiel réduira la participation de Flipkart dans PhonePe de 100% à 87%. PhonePe, qui signifie «au téléphone» en hindi, est actuellement le leader du marché des paiements mobiles en Inde. En octobre, elle a dépassé Google Pay pour devenir la meilleure application de paiement UPI (Unified Payments Interface).

UPI est une infrastructure de paiement vieille de quatre ans construite par les plus grandes banques indiennes. C’est le moyen le plus populaire de faire des transactions d’argent numériquement en Inde. PhonePe a signalé 835 millions de transactions UPI en octobre, avant Google Pay, qui a traité environ 820 millions de transactions le même mois.

