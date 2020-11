Phoenix Wright: la collection Ace Attorney a été divulguée et à venir sur PS4 et Nintendo Switch

Deux des jeux de la collection concernent une préquelle de la saga qui n’a vu le jour qu’au Japon

Beaucoup d’entre vous auront déjà découvert la grande fuite qui vient de subir Capcom. Ce sont des fichiers qui viennent d’être dévoilés et qui mentionnent de nombreux titres en cours de développement par la société japonaise, bien que ceux-ci ne soient pas annoncés, évidemment. Par exemple, le date de sortie approximative de Resident Evil 8: Village et ses éditions ainsi que l’arrivée du classique Resident Evil 4 à la réalité virtuelle. Mais il y a plus de franchises mentionnées, l’une d’entre elles étant Phoenix Wright: Ace Attorney.

Cette fuite est survenue après une brèche dans la sécurité de Capcom le 2 novembre et certaines personnes sont entrées dans les courriels et les serveurs de la société japonaise. Il a fait écho à cela et à la déclaration que l’entreprise elle-même a ensuite laissée dans des forums et des réseaux sociaux tels que ResetEra. Beaucoup de ceux qui ont lu cette liste de titres divulgués se sont retrouvés avec l’arrivée d’un Phoenix Wright: Collection Ace Attorney.

Jusqu’à 5 jeux de la série Phoenix Wright: Ace Attorney arrivent sur Switch et PS4

Dans la fuite susmentionnée, on parle de Une collection de la saga Phoenix Wright: Ace Attorney Collection. Cela comprendra jusqu’à cinq jeux différents, étant le plus intéressant de tout cela deux d’entre eux appartiennent à la sous -aga préquelle de Phoenix Wright qui n’a vu le jour qu’au Japon. Ci-dessous, vous pouvez voir quels jeux sont inclus dans la collection:

Phoenix Wright: Avocat Ace

Phoenix Wright: Ace Attorney: Justice pour tous

Phoenix Wright: Ace Attorney: Essais et tribulations

Grande épreuve de retournement: l’aventure de Ryūnosuke Naruhodō (préquelle qui n’est sortie au Japon qu’avec sa deuxième partie).

(préquelle qui n’est sortie au Japon qu’avec sa deuxième partie). The Great Ace Attorney 2: La résolution de Ryūnosuke Naruhodō

Comme on dit, cette fuite provient de Archives 2018, ils sont donc sujets à changement. De plus, cette collection ne verra peut-être jamais le jour, que les jeux qui y seront inclus ont été réduits, qu’ils les ont augmentés ou qu’ils finissent par sortir pour plus ou moins de plateformes. Dans tous les cas, de Areajugones Nous serons très attentifs à vous informer de toute annonce officielle faite par le Capcom.

