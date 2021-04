Phoebe Waller-Bridge rejoint le casting d’Indiana Jones 5 avec Harrison Ford

La créatrice de « Fleabag » et lauréate d’un Emmy, Phoebe Waller-Bridge, rejoint le casting de « Indiana Jones 5 », a annoncé vendredi Lucasfilm dans un communiqué de presse.

Elle était avec Harrison Ford, le leader de la franchise « Indiana Jones » dans le cinquième film sans titre.

James Mangold prend la direction de Steven Spielberg, qui a dirigé les quatre premières photos « Indiana Jones ». Le compositeur légendaire John Williams est de retour pour marquer le cinquième opus, après avoir mené la franchise vers des hauteurs aventureuses dans « Raiders of the Lost Ark » il y a 40 ans.

« Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure, de collaborer avec une équipe de rêve de grands cinéastes de tous les temps », a déclaré Mangold dans un communiqué. « Steven, Harrison, Kathy, Frank et John sont tous mes héros artistiques. Lorsque vous ajoutez Phoebe, une comédienne éblouissante, une voix créative brillante et la chimie qu’elle apportera sans aucun doute à notre plateau, je ne peux m’empêcher de me sentir aussi chanceux comme Indiana Jones lui-même. «

Waller-Bridge a remporté trois Emmys en 2019 pour sa comédie noire « Fleabag », dans laquelle elle joue le personnage principal, en plus d’être la créatrice et la scénariste en chef. Elle a décroché des prix pour des séries humoristiques, actrice dans une comédie et écrit pour une comédie. Elle a également été showrunner, scénariste en chef et productrice exécutive de la série BBC « Killing Eve » avec Sandra Oh et Jodie Comer. Elle jouera ensuite aux côtés de Donald Glover dans un remake de « M. et Mme Smith » pour New Regency et Amazon Prime Video.

Ford a joué le plus récemment dans « The Call of the Wild » et a repris son rôle de Han Solo pour un camée dans « Star Wars: The Rise of Skywalker. » Sa franchise « Indiana Jones » est l’une des propriétés d’action les plus populaires et a rapporté 1,9 milliard de dollars au box-office mondial à travers quatre films.

Disney avait précédemment programmé « Indiana Jones 5 » pour une sortie à l’été 2021, mais l’a poussé à 2022 au milieu de plusieurs autres retards à la suite de la pandémie de coronavirus l’année dernière. Avant cela, la date de sortie était fixée au 10 juillet 2020.

Kathleen Kennedy, Spielberg, Frank Marshall et Simon Emanuel seront les producteurs du film, qui sortira en salles le 29 juillet 2022.

Deadline a d’abord annoncé la nouvelle.