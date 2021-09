Phoebe Waller-Bridge n’est pas non plus en faveur d’une femme « James Bond »

Récemment, l’acteur Daniel Craig était sur le point d’entrer dans une polémique (qui a été rapidement rejetée par les médias) lorsque certains mots sortis de leur contexte ont fait les gros titres dans lesquels il a déclaré qu’il n’était pas d’accord pour que le « James Bond » suivant soit joué par une femme.

Craig faisait référence au fait que les actrices (ainsi que les acteurs de couleur) ne devraient pas attendre pour jouer dans les redémarrages de franchises dirigées à l’origine par des hommes blancs, et que c’était le travail des studios de donner aux cinéastes une chance d’expérimenter soi-même. -créez des personnages qui ont le potentiel de générer vos propres franchises.

Ce point de vue intéressant semble être un idéal endossé par l’actrice, productrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge, qui faisait partie de l’équipe de rédaction de « No Time To Die », un film avec lequel Craig dit enfin adieu à son rôle de l’agent 007, et dont la première a déjà eu lieu dans la ville de Londres.

« Je pense que Bond est James Bond. Nous avons juste besoin de cuisiner quelque chose qui puisse être comparé », a déclaré Waller-Bridge lors de la conférence de presse précédant la projection du film (via NME). Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait être responsable de la création de ce personnage, l’actrice a simplement répondu « Je dois faire attention à ce que je dis. »

Phoebe Waller-Bridge a collaboré étroitement avec la productrice Barbara Broccoli et le réalisateur Cary Fukunaga pour le 25e volet de l’une des franchises cinématographiques les plus importantes et les plus anciennes de tous les temps, qui a dû faire face à quatre retards dans son arrivée dans les salles de cinéma en raison de la crise mondiale. pandémie.

Waller-Bridge a révélé que l’équipe créative lui avait demandé de rejoindre le film pour ajouter des idées qui pourraient enrichir l’intrigue qu’ils avaient déjà développée, certaines d’entre elles atteignant le montage final de la production. J’étais là pour les soutenir autant que possible avec le nouveau matériel et le présenter pour voir s’ils l’aimaient. Ce fut une expérience merveilleuse car c’était une collaboration, mais ce n’est pas tout à fait ma vision », a-t-il précisé.