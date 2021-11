Phoebe Waller-Bridge et Fiona Shaw s’unissent dans la nouvelle comédie fantastique de John Krasinski pour Paramount

Phoebe Waller-Bridge a vu son profil augmenter considérablement au cours des dernières années, et avec son rôle à venir dans Indiana Jones 5 avec Harrison Ford, elle a rejoint le casting de la nouvelle comédie fantastique de John Krasinski, qui met également en vedette Ryan Reynolds et Fiona Shaw. Anciennement connu sous le nom Amis imaginaires, le projet désormais sans titre devrait être tourné l’été prochain pour une sortie en novembre 2023.

actrice anglaise Phoebe Waller-Pont a commencé sa carrière sur scène, et a attiré beaucoup d’attention pour Sac à puces, d’abord en tant que production scénique, puis en tant que série télévisée à succès en 2016, qui a valu à l’actrice une série interminable de récompenses au moment où sa deuxième et dernière saison a été diffusée en 2019. Ayant depuis co-écrit le scénario de Pas le temps de mourir, a exprimé Sayan Kotor dans la version télévisée de Ses matériaux sombres, puis a obtenu son rôle dans Indiana Jones 5, elle a certainement pris une longueur d’avance par rapport à ses premiers rôles à la télévision sur des chaînes secondaires au Royaume-Uni

Phoebe Waller-Bridge rejoint ce nouveau film en même temps que Fiona Shaw, qui ont déjà travaillé ensemble dans un épisode de Sac à puces et dans le drame Tuer Eve. Shaw est une présence constante à l’écran depuis les années 1980, ayant joué dans des films tels que Mon pied gauche, trois hommes et une petite dame, Super Mario Bros. et dans le Harry Potter franchise en tant que tante Pétunia Dursley. L’année prochaine, on la verra rejoindre le Guerres des étoiles franchise avec un rôle dans la série Disney+, Andor.

On ne sait actuellement pas grand-chose sur le nouveau projet, qui a été initialement annoncé en 2019 et sera produit par Paramount Pictures. Le film a fait l’objet d’une guerre d’enchères féroce, qui s’est terminée par une victoire de Paramount sur Sony, Lionsgate et bien d’autres pour reprendre le projet. John Krasinski écrira, réalisera, produira et jouera dans le film avec Reynolds dans l’histoire d’un homme capable de voir et d’interagir avec les amis imaginaires d’autres personnes, en particulier ceux qui ont été abandonnés et oubliés. Cependant, comme tout le monde a de la chance, certains de ces amis abandonnés ont décidé de se tourner vers le côté obscur et c’est à Reynolds de sauver le monde de leur complot.

Krasinski a récemment montré ses capacités d’homme de premier plan dans le sens dramatique en tant que star et réalisateur de Un endroit silencieux, en plus de travailler sur la suite à la fois pour Paramount, il n’est donc pas surprenant qu’ils soient si désireux de mettre la main sur ce titre, en particulier avec Reynolds également à bord. Bien sûr, Ryan Reynolds lui-même faisait partie d’une autre guerre d’enchères à peu près à la même époque, quand Apple a pris le relais Fougueux, son approche musicale Un chant de noel qui co-stars Will Ferrell et devrait sortir en décembre 2022. Récemment, Reynolds a eu un énorme succès avec gars libre, et après avoir terminé le tournage sur Fougueux a annoncé qu’il prenait une courte pause dans sa carrière d’acteur et qu’il avait été filmé par des fans récemment au Royaume-Uni

Le film anciennement connu sous le nom d’Imaginary Friends est actuellement prévu pour le 17 novembre 2023. Cette histoire provient du Hollywood Reporter.