Phoebe Waller-Bridge co-vedette dans ‘Indiana Jones 5’ avec Harrison Ford

Il a été annoncé que Phoebe Waller-Bridge co-star ‘Indiana Jones 5’ à côté de Harrison Ford.

Le scénariste et protagoniste de ‘Sac à puces’ Il rejoindra le casting du cinquième opus de la saga, accompagnant Harrison Ford, qui incarne l’archéologue légendaire, bien que pour le moment le rôle spécifique de Waller-Bridge n’ait pas été révélé.

Un nouveau #Indiana Jones l’aventure commence le 29 juillet 2022. Phoebe Waller-Bridge rejoint le casting aux côtés de Harrison Ford dans le cinquième volet de la franchise emblématique. L’inimitable John Williams reviendra également pour marquer le film. pic.twitter.com/OrYJHNY6Ys – Indiana Jones (@IndianaJones)

9 avril 2021





Récemment, le cinéaste qui dirigera le cinquième opus d’Indiana Jones, James Mangold a commenté: « Je suis ravi de commencer une nouvelle aventure, en collaborant avec une équipe de rêve de grands cinéastes. »

«Steven, Harrison, Kathy, Frank et John sont tous mes héros artistiques… quand vous avez Phoebe, une actrice merveilleuse, une voix créative brillante et la chimie qu’elle apportera sans aucun doute au plateau, je ne peux pas m’empêcher de me sentir comme chanceux comme Indiana lui-même. Jones ».







D’autre part, Disney a annoncé que John Williams reviendra dans la franchise en tant que compositeur de la bande originale après 40 ans, plus Kathleen Kennedy et Frank Marshall produira ‘Indiana Jones 5’ avec Steven Spielberg participer en tant que producteur exécutif.

Actuellement, « Indiana Jones 5 » devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.