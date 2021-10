Phoebe Dynevor ou Regé-Jean Page : qui est l’acteur de Bridgerton préféré du public ?

in

En peu de temps, Bridgerton c’est devenu un succès mondial. La série a été créée sur Netflix, capturant des milliers de téléspectateurs avec son intrigue basée sur les livres de Julia Quinn. « Le duc et moi » était le premier volume que Shonda Rhimes a capturé sur petit écran, qui racontait l’histoire de Daphne et Simon. Mais maintenant, la plate-forme se concentrera sur « Le vicomte qui m’aimait », qui a Anthony comme protagoniste.

Les nouveaux épisodes de Bridgerton Ils frapperont le géant du streaming l’année prochaine, selon le même casting rapporté sur TUDUM. Mais la vérité est que l’anxiété des fans est de plus en plus grande. Il s’avère que la bande a attiré de nombreux adeptes du monde entier qui veulent voir la suite de l’histoire.

En fait, la même chose s’est reflétée dans les réseaux sociaux des acteurs. L’ensemble du casting, bien qu’il ait eu ses expériences avant Bridgerton, a multiplié ses followers sur ses comptes Instagram. Pourtant, il y en a un qui a été celui qui les a tous dépassés puisque, après le succès de la série, il est devenu l’acteur du moment.

Il s’agit de Regé-Jean Page, qui a donné vie à Simón Basset. Le duc d’Hastings était l’intérêt amoureux de Daphne et, plus tard, de son mari. Dans l’histoire, l’interprète a servi de protagoniste, mais qui a à son tour traversé plusieurs moments difficiles de sa vie. A l’heure actuelle et après la fureur de la fiction, l’artiste compte 5 530 401 abonnés.

Page, en ce moment, est le favori du public. Et, le suivant est Phoebe Dynevor, l’interprète de Daphne, et qui a rassemblé 2 610 124 personnes intéressées à la suivre. Maintenant, peu d’acteurs fictifs ont un compte Instagram, mais le troisième sur cette liste est Nicola Coulaghn, l’actrice qui a donné vie à Penelope Featherington.

La jeune femme compte 1 285 084 abonnés. Enfin, ceux qui sont plus bas dans le classement sont Jonathan Bailey avec 921 109 fans qui l’ont préféré et Luke Newton, l’acteur de Colin, qui compte 514 501 followers.

