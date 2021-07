Phoebe Dynevor a été aperçue en couple à Wimbledon

Les rumeurs ont été de courte durée ! Après la première de Bridgerton sur Netflix et l’événement que le programme de Shonda rime, il y avait des versions qui indiquaient que ses protagonistes Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page sortaient ensemble. Cependant, en quelques mois à peine, on a appris que l’actrice avait un petit ami et Ce samedi c’était confirmé car elle était vue en couple au tournoi de Wimbledon À Londres.Regarde les photos!

L’actrice de 26 ans a fait sa première apparition publique aux côtés de Pete davidson, comédien de Saturday Night Live qui a 27 ans. Les versions de parade nuptiale sont nées en mars et ce matin elles ont été ratifiées car le couple a été montré en train de regarder la rencontre entre Roger Federer et Cameron Corrie.

Les images ont été obtenues par Juste jared, où l’on a vu les amants entrer dans la All England Lawn Tennis et Croquet Club sous un parapluie à cause de la bruine qui a frappé la capitale anglaise. Les mêmes médias ont rapporté avoir partagé la boîte avec le comédien et présentateur britannique, Jack Whitehall. Il est également apparu que Davidson avait acheté une casquette officielle du Tennis Grand Chelem.

Photos : Phoebe Dynevor et Pete Davidson ensemble en public pour la première fois

De cette façon, le nouveau couple a pu passer un moment agréable tout en relevant le plus grand défi de leur relation : la distance. L’actrice anglaise rayonne au Royaume-Uni et aussi tourne la deuxième saison de Bridgerton dans ce pays. Pour sa part, Pete est né à New York et travaille sur SNL aux États-Unis..

« Pete et Phoebe sont toujours aussi forts même s’ils ne peuvent pas physiquement passer du temps ensemble. Ils sont en contact par SMS et FaceTime. Pour le moment, ils ne sont concentrés que sur le travail, ils n’essayent pas de précipiter les choses « a commenté une source Us Weekly en avril sur l’éloignement des artistes. Au moins jusqu’à présent, ils ont pu le réparer.