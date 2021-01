Phoebe Dynevor a avoué la scène qui lui a donné une attaque de panique à Bridgerton

Phoebe Dynevor a fait un énorme pas en avant en tant qu’actrice de son portrait de Daphné dans Bridgerton. La série Netflix est devenue un succès et a catapulté la carrière de ses membres. L’actrice de 25 ans s’est démarquée dans le rôle et a été félicitée pour sa performance audacieuse dans une intrigue qui a tout pour plaire. Dans une interview avec Grazia, La Britannique s’est souvenue du tournage et a avoué une scène qui lui a donné une crise de panique à faire.

La production créée par Shonda shimes comprend de nombreuses séquences de sexe entre le personnage de Dynevor et le personnage de Régé-Jean Page, Simon Basset. À cet égard et à l’image de son partenaire, la jeune femme a souligné le travail de la équipe de confidentialité Bridgerton a. En réalité, la première scène qu’ils ont dû tourner était précisément érotique.

Qu’a dit Phoebe Dynevor à propos de ses scènes de Bridgerton?

« C’était génial, parce que c’était sûr et amusant – vous le faites comme un tour ou une danse. C’est fou pour moi que cela n’ait pas été dans le passé. J’ai déjà fait des scènes de sexe et je ne peux pas croire que je l’ai fait. C’était. il y a seulement cinq ou six ans, mais maintenant, cela ne serait plus autorisé « , a déclaré l’artiste à propos de certaines des parties qui ont le plus convaincu les fans: une enquête sur Divulgacher jeté ça à 95% ils les aimaient.







Se rappelant certains des jours du tournage, il a avoué qu’il y avait une scène qui lui coûtait plus que d’autres. « Il y a une scène dans un épisode où Daphné descend les escaliers et tout le monde la regarde. C’était l’une des scènes les plus difficiles à tourner. », a commencé par son histoire.

«Tout le monde a des jours où ils se réveillent et ont envie de faire caca et ils ne veulent pas voir les gens et encore moins être devant la caméra. Il se trouve que je passais un de ces jours et je me sentais tellement hors de ma zone de confort. En gros, j’ai eu une crise de panique.Il a admis sa mauvaise expérience, qui, cependant, ne s’est pas reflétée sur l’écran.

Dynevor a également parlé de l’exposition car elle est passée d’une actrice naissante à une reconnaissance mondiale pour son rôle (elle est passée de 43000 à 636000 abonnés sur Instagram en seulement trois semaines). « Il y a une menace potentielle dans la célébrité. Je n’aime pas l’idée. Mais je suis très fier de ce que Bridgerton représente. Je ne pouvais penser à rien d’autre que les gens savaient de moi. », conclut-il.